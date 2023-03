Fuentes: no se espera votación del jurado esta semana en el caso Trump

What to Know No se espera que el jurado de acusación de Manhattan que ha estado sopesando los cargos contra el expresidente Donald Trump vote esta semana sobre una posible acusación en el caso del dinero secreto pagado, aunque el cronograma podría cambiar, dijeron el martes tres fuentes familiarizadas con el asunto.

NUEVA YORK -- No se espera que el jurado de acusación de Manhattan que ha estado sopesando los cargos contra el expresidente Donald Trump vote esta semana sobre una posible acusación en el caso del dinero secreto pagado, aunque el cronograma podría cambiar, dijeron el martes tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Las fuentes dijeron que no se espera que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, vuelva a convocar al panel de 23 miembros hasta el jueves, cuando dicen que se espera que el grupo aborde otros asuntos que no sean del caso Trump y Stormy Daniels. Hicieron lo mismo el jueves pasado después de que una reunión programada para el día anterior fuera cancelada abruptamente. No se dio ninguna razón.

Hace un día, el jurado de acusación escuchó a David Pecker, exdirector ejecutivo de American Media y editor de National Enquirer. Era su segunda aparición ante el gran jurado. ¿Por qué se presentó ante el jurado de acusación de nuevo?

El testimonio de Pecker podría corroborar la afirmación de Michael Cohen de que los pagos de dinero por el silencio no eran solo personales, sino también políticos, y que tenían la intención de contener y matar una historia que podría haber impactado la elección de Trump.

En 2018, American Media Inc. admitió haber pagado $150,000 en dinero secreto a la ex modelo de Playboy Karen McDougal y la estrella de porno, Stormy Daniels. Una declaración de hechos admitidos dijo que el “principal propósito de AMI al hacer el pago era suprimir la historia de la mujer para evitar que influyera en la elección."

Los fiscales federales previamente otorgaron inmunidad a Pecker en su investigación sobre Cohen. Una semana antes de la última aparición de Pecker, el aliado de Trump, Robert Costello, quien renunció a la inmunidad, trató de desacreditar a Cohen ante el jurado de acusación.

El presidente le había dicho al mundo que esperaba ser arrestado el martes pasado. Siete días después, no ha llegado ningún arresto, ni tiene un voto de acusación. Y el mundo sigue esperando.

La mayor preocupación por las protestas potencialmente violentas a raíz del ataque al Capitolio de EE.UU. el año pasado también parece haber disminuido un poco. Dos altos funcionarios policiales dijeron el lunes que se rescindió una orden de la policía de Nueva York que ordenaba a todos los oficiales que se presentaran a trabajar con uniforme en caso de una posible acusación o caos relacionado con las protestas.

El departamento continúa monitoreando los eventos en el Bajo Manhattan. La actividad de protesta se ha silenciado en gran medida en ausencia de cualquier movimiento en el caso por parte de Bragg o el gran jurado, que ha estado escuchando pruebas en secreto durante meses en el caso.

No está claro si el testimonio de Costello, quién podría ser procesado si cometiera perjurio, influyó en los planes del gran jurado de Bragg en los últimos días.

Trump ha equiparado a gritos el relativo silencio del gran jurado de Manhattan con "NO HAY CASO". Se burló de Bragg en su plataforma de redes sociales durante gran parte de la semana pasada y continuó haciéndolo en Truth Social el lunes temprano.

La oficina de Bragg, que recibió cartas amenazadoras por correo potencialmente relacionadas con el caso, se negó a comentar.

No está claro si alguna posible acción organizada podría intensificarse si el gran jurado opta por acusar a Trump, que sería la primera acusación de un expresidente o expresidente de Estados Unidos en la historia. Pero con el manto mortuorio de la insurrección del 6 de enero de 2022 aún amenazante, la Policía de la Ciudad de Nueva York y sus socios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles del gobierno se prepararon en consecuencia.

¿Qué pasó? ¿Y qué pasa ahora?

Aunque el jurado de acusación hizo una pausa la semana pasada en su revisión del caso, el exfiscal Daniel Horwitz dijo que no cree que la demora se deba a dudas sobre la credibilidad de Cohen, quien admitió y estuvo en prisión por mentir sobre el pago a la estrella porno.

“Hay muchas críticas, preguntas sobre Michael Cohen. Ya sabes, muchos casos de cuello blanco, casi todos los casos de cuello blanco están hechos con información privilegiada”, dijo Horwitz.

Cohen dice que está diciendo la verdad sobre Trump y los documentos falsificados para tratar de encubrir los pagos de dinero secreto, que no son ilegales. Sin embargo, la falsificación de registros comerciales para proteger una campaña presidencial podría serlo.

"Después de revisar todo, si el fiscal todavía cree que la evidencia justifica el cargo, esperaría que Bragg presente esos cargos", dijo el abogado litigante Robert Gottlieb.

El profesor de derecho de Columbia, John Coffee, sugirió que la ley en sí misma podría ser un problema para los fiscales porque incluso si el fiscal de distrito puede probar que Trump le dio cuenta falsamente a Daniels del dinero para ocultar su silencio, eso solo equivaldría a un delito menor. Ganar una condena por un delito grave de bajo nivel podría requerir conectarlo con un delito federal.

“El estatuto de Nueva York dice que es un delito menor si simplemente falsifica los registros. Es un delito grave si falsifica el registro para ocultar un delito. Pero si el delito es un delito federal, es una bola de cera diferente”, dijo Coffee. "No está del todo claro que el estado de Nueva York tenga jurisdicción o autoridad para encontrar una violación de un delito federal".

Los fiscales federales habían dicho que los pagos equivalían a asistencia ilegal y no declarada a la campaña de Trump. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio Trump. El expresidente ha negado todas las acusaciones en su contra.