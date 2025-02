Evaluarán si los hermanos Menéndez representan un riesgo para la seguridad pública

Lo que debes saber El gobernador Newsom dice que ha ordenado a la Junta de Libertad Condicional de California que comience su investigación de evaluación de riesgos sobre la solicitud de conmutación de la pena por parte de los hermanos Menéndez.

El gobernador Newsom dice que ha ordenado a la Junta de Libertad Condicional de California que comience su investigación de evaluación de riesgos sobre la solicitud de conmutación de la pena por parte de los hermanos Menéndez. La audiencia de nueva sentencia del caso de Lyle y Erik Menéndez está programada para el 20 y 21 de marzo.

Los hermanos están cumpliendo cadena perpetua por sus condenas de 1996 por los asesinatos de sus padres en 1989 en la mansión de la familia en Beverly Hills.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo la semana pasada que su oficina se opondrá a un nuevo juicio para los hermanos, una vía legal separada de la nueva sentencia.

Hochman dijo que su posición sobre la nueva sentencia tendrá en cuenta las acusaciones de abuso sexual porque la ley de California exige tal consideración.

El gobernador Gavin Newsom ordenó una investigación para determinar si Lyle y Erik Menéndez representan un riesgo para la seguridad pública como parte del proceso en curso para determinar si los hermanos serán liberados de prisión, donde cumplen cadena perpetua por el asesinato a tiros de sus padres en la mansión de la familia en Beverly Hills.

Newsom intervino en el caso aproximadamente un mes antes de una audiencia de nueva sentencia en Los Ángeles. Dijo que notificó al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y al abogado de los hermanos que ordenó a la Junta de Libertad Condicional de California que comience su investigación de evaluación de riesgos sobre la solicitud de conmutación.

La evaluación de riesgos, realizada por expertos en seguridad pública y psicología forense, es un procedimiento típico en los casos que involucran a prisioneros que buscan libertad condicional. No se ha recomendado la libertad condicional de los hermanos Menéndez, pero Newsom dijo que la evaluación de riesgos se inició para brindar transparencia y más información antes de los próximos pasos.

“He estado recibiendo muchas preguntas, muchas llamadas sobre algo que está recibiendo mucha atención, como era de esperar, y eso es lo que está pasando con los hermanos Menéndez”, dijo Newsom. “La pregunta para la junta es simple. ¿Lyle y Erik Menéndez representan un riesgo irrazonable para la seguridad pública?”

Los hallazgos se pondrán a disposición del juez que preside la moción de nueva sentencia y de la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, dijo Newsom. No quedó claro de inmediato cuándo se completará la evaluación de riesgos, pero la audiencia de nueva sentencia está programada para el 20 y 21 de marzo.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dejó en claro su oposición a un nuevo juicio para Lyle y Erik Menéndez.

Si, finalmente, la junta estatal recomendara la libertad condicional de los hermanos, el asunto se presentaría ante el gobernador para que tome una decisión final. El proceso de libertad condicional implica varios pasos antes de llegar a ese punto y ofrece una vía legal hacia la libertad para Lyle y Erik Menéndez, condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres en 1989.

“No hay garantía de resultado aquí”, dijo Newsom, añadiendo que su oficina lleva a cabo docenas de revisiones de evaluación de riesgos de este tipo de forma regular. “Este proceso simplemente proporciona más transparencia en el proceso, lo que creo que es importante en este caso, así como nos proporciona más diligencia debida antes de tomar cualquier determinación de clemencia”.

Newsom intervino en el caso después de que Hochman dejara en claro el viernes su oposición a un nuevo juicio para Lyle y Erik Menéndez. El lunes, Hochman dijo que todavía está decidiendo sobre la nueva sentencia.

En una larga conferencia de prensa el viernes, Hochman dijo que su oficina se opondrá a una moción de los abogados defensores que buscan un nuevo juicio para los hermanos y publicó un video de su oficina que detalla las vías legales en el caso de hace décadas. El nuevo juicio, solicitado en una petición de hábeas corpus ante el tribunal, era sólo uno de los caminos que eventualmente podrían llevar a la liberación del hermano de la prisión.

Una recomendación de nueva sentencia por parte del tribunal pasaría luego a la junta de libertad condicional del estado. Si la junta la aprueba, la decisión pasaría al gobernador Newsom, quien tendría 120 días para afirmar, revocar o modificar la recomendación.

Hochman dijo que su posición sobre la nueva sentencia tendrá en cuenta las acusaciones de abuso sexual por parte de José Menéndez porque la ley de California requiere tal consideración.

“Dado que es uno de los factores que se toman en consideración, lo consideraríamos”, dijo Hochman.

La nueva sentencia es independiente del recurso de hábeas corpus que Hochman abordó en la conferencia de prensa del viernes. La petición de hábeas corpus busca desafiar la legitimidad de las condenas y las sentencias de cadena perpetua por los asesinatos.

“La gente cree que debe ser denegada”, dijo Hochman sobre la moción de “hábeas corpus” de 2023.

Los abogados de los hermanos argumentaron en la petición que tenían nuevas pruebas para presentar relacionadas con las acusaciones de que el padre de los hermanos había abusado sexualmente de Erik Menéndez. En la conferencia de prensa del viernes, Hochman puso en duda las pruebas de abuso y dijo que no eran pertinentes al caso.

El viernes se realizó una reunión privada en el caso de los hermanos Menéndez entre más de 20 miembros de la familia de Kitty y José Menéndez y el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

“El abuso sexual en esta situación puede haber sido una motivación para que Erik y Lyle hicieran lo que hicieron, pero no constituye defensa propia”, dijo Hochman.

También calificó el testimonio de los hermanos sobre el abuso sexual como poco fiable, diciendo que presentaron diferentes explicaciones de por qué mataron a sus padres.

En una declaración del viernes, los miembros de la familia que apoyan la liberación de los hermanos criticaron a Hochman.

“El fiscal de distrito Nathan Hochman nos llevó de vuelta a 1996 hoy”, dijo la Coalición Justicia para Erik y Lyle. “Abrió las heridas que hemos pasado décadas tratando de sanar. No nos escuchó. Estamos profundamente decepcionados por sus comentarios, en los que efectivamente destruyó nuevas pruebas y desacreditó el trauma que experimentaron.

“Sugerir que los años de abuso no pudieron haber llevado a la tragedia de 1989 no solo es indignante, sino también peligroso. El abuso no existe en el vacío. Deja cicatrices duraderas, reconfigura el cerebro y atrapa a las víctimas en ciclos de miedo y trauma. Decir que no jugó ningún papel en la acción de Erik y Lyle es ignorar décadas de investigación psicológica y comprensión humana básica”.

El grupo tenía previsto hablar el miércoles, a las 2 p.m., pero luego canceló la conferencia de prensa.

Hochman también anunció la publicación de un video del oficial titulado “La anatomía del caso Menéndez”. Dijo que el video proporciona “una visión del funcionamiento del sistema de justicia penal, utilizando el caso Menéndez como marco para explicar los procedimientos legales".

Hochman dijo el lunes que se presentó ante las cámaras el viernes y publicó el video de la oficina del fiscal del distrito, en parte, porque el caso Menéndez es un momento de enseñanza sobre el sistema de justicia del país.

"Si es el caso Menéndez lo que hizo que la gente se interesara en el sistema de justicia penal, eso es genial", dijo. "Espero que aprendan todo lo que puedan sobre este caso, pero no se detengan allí. Hay casos penales todos los días en el condado, en todo este estado y en toda la nación. "Desde luego, animo a todo el mundo a que se involucre en el proceso de justicia penal".

La resentencia se puso sobre la mesa en octubre, cuando el entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, recomendó formalmente que los hermanos, que siguen en prisión, recibieran una nueva sentencia por los asesinatos de 1989. En 1996, después de dos juicios en 1993 y 1995, un jurado condenó a los hermanos por asesinato en primer grado y los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ambos han cumplido aproximadamente 35 años en prisión.

Hochman, que derrotó al titular en las elecciones de noviembre, dijo que necesitaría tiempo para revisar el caso antes de avanzar con la resentencia.

En noviembre se celebró una audiencia en el juzgado de Van Nuys para analizar los próximos pasos en la petición de una nueva sentencia. Se podía escuchar a los hermanos, pero no verlos, en una transmisión desde una prisión de San Diego.

Se esperaba que aparecieran en una transmisión de video, pero problemas técnicos impidieron que se los viera juntos en el tribunal por primera vez en décadas.

El juez concedió tiempo adicional a Hochman, quien asumió el cargo el 2 de diciembre, para revisar el caso y los documentos del juicio relacionados.