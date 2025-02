Gobierno de Trump inicia despidos masivos, empleados “a prueba” son los afectados

La administración del presidente Donald Trump llevó a cabo despidos masivos el jueves y el viernes en todo el gobierno federal, afectando a miles de trabajadores que habían estado en el trabajo durante menos de dos años.

Los despidos afectaron a algunas de las agencias federales más respetadas, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglés en inglés), así como a oficinas de perfil más bajo con roles críticos en la seguridad de la nación, como la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA). Esa agencia diseña, construye y supervisa el arsenal de armas nucleares de Estados Unidos.

Los recortes, que afectan a los empleados categorizados como "a prueba", son el último paso en los planes de largo alcance de Trump y el multimillonario tecnológico Elon Musk para reducir el tamaño del gobierno.

En el gobierno federal, casi todas las nuevas contrataciones comienzan con un período de prueba de un año, a veces más, donde tienen menos protecciones, lo que los convierte en blancos fáciles para la administración Trump.

La purga, que tuvo lugar justo antes de un largo fin de semana por el Día del Presidente, fue rápida. A algunos empleados del CDC se les dijo que tenían dos horas para recoger sus pertenencias e irse antes de perder el acceso al edificio, según un empleado del CDC.

Algunos empleados reaccionaron con alarma, no solo por sus circunstancias personales, sino también por las posibles consecuencias para la nación de tener una fuerza laboral federal menos capacitada.

“El grupo de expertos que acaba de ser despedido es una locura”, dijo una especialista en seguridad nuclear de la NNSA que fue despedida el jueves. Dijo que su trabajo era garantizar que las instalaciones nucleares en cuatro estados fueran seguras. Al igual que otros afectados por los despidos, habló bajo condición de anonimato.

La administración Trump impuso los recortes de empleos de manera unilateral, sin buscar la aprobación del Congreso para reducir o reformar las agencias federales. Los demócratas, los sindicatos y las organizaciones progresistas han protestado porque las medidas de Musk y Trump son ilegales y violan la separación de poderes de la Constitución que otorga al Congreso autoridad sobre el gasto federal. Están pendientes más de 60 demandas contra la administración Trump alegando extralimitación ejecutiva y otras violaciones.

Los despidos afectaron a más de 3,000 personas del Servicio Forestal de Estados Unidos y a más de 1,000 del Departamento de Asuntos de Veteranos, informó Reuters.

Según datos de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), cientos de miles de personas podrían verse afectadas, aunque no estaba claro de inmediato el alcance total de los despidos. Los funcionarios de la OPM comenzaron el proceso de despidos masivos el jueves cuando se reunieron con los líderes de la agencia y les aconsejaron que despidieran a los empleados en período de prueba, según una persona familiarizada con el asunto.

"El período de prueba es una continuación del proceso de solicitud de empleo, no un derecho a un empleo permanente", dijo la OPM en un comunicado el viernes.

"Las agencias están tomando medidas independientes a la luz de la reciente congelación de contrataciones y en apoyo de los esfuerzos más amplios del presidente para reestructurar y agilizar el gobierno federal para servir mejor al pueblo estadounidense con el estándar más alto posible", dijo la oficina.

McLaurine Pinover, portavoz de la OPM, dijo que no tenía un recuento de la cantidad de despidos porque las agencias no deben informar sus totales hasta las 8 p.m. del martes. Dijo que, hasta donde ella sabe, ninguna agencia federal se salvó por completo. También dijo que los despidos de empleados en período de prueba fueron independientes de cualquier acción tomada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Musk.

Los despidos masivos se suman al programa voluntario de "renuncia diferida" que la administración Trump ha ofrecido a los trabajadores federales que acepten renunciar a finales de este año a cambio de seguir recibiendo su salario durante varios meses más. Unas 75,000 personas habían aceptado esa oferta hasta el miércoles, según la Casa Blanca; NBC News no puede verificar la cifra de forma independiente.

La administración tiene como objetivo recortar hasta el 10% de la fuerza laboral federal.

Musk ha descartado la idea de que sus recortes puedan causar daño. En una publicación en las redes sociales a la 1:42 a.m. del viernes, comparó al gobierno con una computadora rota.

“¿Ha intentado apagar y encender el gobierno de nuevo?”, publicó en X.

Musk y Trump tienen previsto asistir a una entrevista conjunta el martes con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

La remuneración de los empleados federales representa alrededor del 6.6% del presupuesto general, por lo que es poco probable que incluso los despidos masivos tengan un impacto importante en el déficit presupuestario del gobierno.

En el gobierno federal, se aplica un período de prueba a los nuevos empleados y a los empleados nuevos en sus funciones, independientemente de su desempeño.

Un empleado del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano le mostró a NBC News una copia de su última evaluación de desempeño con una calificación de “supera el éxito total”. Ese empleado recibió un correo electrónico el viernes diciendo que su empleo estaba siendo despedido “como parte de una reestructuración de la fuerza laboral”. El correo electrónico también decía que no tenían derecho a presentar una queja por el despido.

En algunas agencias, la administración parece estar usando un hacha de carnicero en lugar de un bisturí. A los gerentes de alto nivel del HUD se les dijo en reuniones que eventualmente esperaran una reducción general de la fuerza laboral de hasta el 50%, dijeron dos empleados del HUD. Dijeron que todavía no había habido un correo electrónico ampliamente distribuido sobre los planes.

En los CDC, los recortes afectaron a casi 1,300 empleados en período de prueba, o aproximadamente el 10% de la fuerza laboral de la agencia, según The Associated Press.

Un tecnólogo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que fue despedido el jueves dijo que estaban bien personalmente, pero que estaban estresados ​​por el desmantelamiento de su agencia.

“Me siento devastado por lo que esto significa para los consumidores y la capacidad de la CFPB de proteger a los consumidores de prácticas turbias”, dijeron.

“Llegué al gobierno para servir al público y proteger a las personas y, al eliminar a nuestros tecnólogos, han obstaculizado la capacidad de la CFPB de investigar las malas prácticas de las grandes empresas tecnológicas, especialmente a medida que cada vez más de ellas ingresan al espacio de las finanzas al consumidor”, agregaron.

La CFPB abrió hace relativamente poco tiempo, en 2011, como parte de la respuesta del Congreso a la crisis financiera mundial de 2008-2009. Se enfoca en las prácticas ilegales de cobro de deudas y abusos similares, mientras que muchos republicanos han argumentado durante mucho tiempo que sus reglas son demasiado onerosas para las empresas legítimas.

Musk y Trump han pedido el cierre de la CFPB, así como de otras oficinas federales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Educación.

En el Departamento de Energía, los empleados en período de prueba fueron despedidos el jueves y el personal fue informado sobre un plan para una "reducción de personal" a gran escala que comenzará dentro de 30 días, según una fuente familiarizada con la sesión informativa. El plan incluía un cronograma para que muchos empleados regresaran a las oficinas físicas a fines de marzo, dijo la fuente.

Un documento publicado en el sitio web de la NASA y fechado el martes dice que la agencia espacial también está planeando una reducción de personal, aunque no dice qué tan generalizada sería. Un portavoz de la NASA dijo el viernes que la agencia está "cumpliendo con la orientación y dirección proporcionadas por la OPM" y que "es prematuro discutir el impacto para nuestra agencia".

Si bien los estadounidenses están divididos sobre si el gobierno debería ser más grande o más pequeño, muchas agencias federales son ampliamente admiradas por el público en general. La NASA es la tercera agencia federal más admirada, con un 67% de los adultos estadounidenses que tienen una opinión favorable de ella, según una encuesta del año pasado realizada por el Pew Research Center. El CDC fue el número 4, con un 55% que dijo que tenía una opinión favorable.

Ahora, algunos trabajadores despedidos se enfrentan a circunstancias personales terribles, especialmente en un mercado laboral difícil.

“Diré que, a nivel personal, estoy aterrorizada”, dijo la ex especialista en seguridad nuclear de la NNSA. La ahora ex empleada tiene tres hijos, entre ellos un niño de 13 años y otro de 10 años, ambos autistas y que necesitan apoyo adicional. La ex empleada dijo que su esposo está atado a un trabajo en Nuevo México, donde viven.

“Quizás tenga que mudarme sin mi esposo y mis hijos para encontrar un trabajo”, dijo, pero eso podría ser más fácil de decir que de hacer “con la avalancha de personas federales que ingresan al mercado laboral”.

En la NNSA, las notificaciones de despido llegaron por correo electrónico con el asunto: “Notificación de despido durante el período de prueba/ensayo”.

Los demócratas y los grupos de defensa progresistas buscaron formas de contrarrestar los recortes, incluso destacando las posibles consecuencias para los miembros del público.

“Despedir a tantos empleados críticos a la vez podría hacer que sea imposible para nuestro gobierno brindar servicios BÁSICOS”, dijo la representante Jasmine Crockett, demócrata de Texas, en una publicación en Bluesky. Dijo que otras agencias afectadas incluyeron la Administración de Pequeñas Empresas y el Departamento de Educación.

Los manifestantes se reunieron en temperaturas casi gélidas el viernes para una protesta “Desafía a DOGE” afuera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Los oradores acusaron a Musk de intentar enriquecerse aún más, y un cartel decía: “Nadie votó por Elon Musk”.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, defendió los cambios en el departamento.

“El HHS está siguiendo las directrices de la Administración y tomando medidas para apoyar los esfuerzos más amplios del Presidente para reestructurar y racionalizar el gobierno federal. Esto es para garantizar que el HHS sirva mejor al pueblo estadounidense con el estándar más alto y eficiente”, dijo en un correo electrónico.

La administración Trump se había estado preparando silenciosamente para los despidos durante semanas reuniendo listas de empleados recientemente contratados que todavía estaban en su período de prueba, antes de que entraran en vigor las protecciones plenas del servicio civil.

El proceso a veces ha sido chapucero: la CIA envió su lista de empleados en prueba en un correo electrónico no clasificado, lo que generó preocupación de que adversarios extranjeros pudieran obtenerla.

