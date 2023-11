Macabro: hallan restos humanos en una bolsa, cerca de un basurero

LOS ÁNGELES - Los restos parcialmente desmembrados de una mujer fueron encontrados el miércoles cerca de un negocio en Encino. El equipo de investigación de nuestra estación hermana NBC4 (I-Team) se enteró de que poco después se estaba llevando a cabo una investigación de asesinato en una casa en las exclusivas colinas de Tarzana.

NBC4 fue el primero en informar que se podía ver a detectives de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles entrando y saliendo de la casa fotografiando y recogiendo pruebas.

En las horas de la tarde del miércoles, la oficina forense de Los Ángeles también llegó a la ubicación de Tarzana, lo que probablemente significa que también se descubrieron restos humanos en la casa.

La investigación comenzó alrededor de las 6 a.m. del miércoles cuando alguien reportó lo que parecían ser restos humanos en los contenedores de basura detrás de un edificio comercial en Ventura Boulevard y Rubio Avenue en Encino.

Las autoridades dijeron que se trataba del torso de una mujer que había sido parcialmente desmembrado.

En cuestión de horas, los investigadores siguieron pistas hasta la casa en Tarzana, donde varias fuentes policiales le dijeron al I-Team que había una escena violenta en el interior.

En el lugar donde se encontró el torso, los investigadores dijeron el miércoles en la mañana que no habían podido identificar a la mujer.

Los vecinos de Tarzana le dijeron al I-Team que en la casa vive una pareja con tres hijos. La policía le dijo a NBC4 que los niños estaban a salvo y estaban contabilizados.

Se espera que la investigación de la escena del crimen se extienda por varias horas.

