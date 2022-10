“Debí haberme suicidado”: habría asesinado a su exjefe por un error en un cheque

AURORA, Colorado - Un hombre de Colorado fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado después de que la policía dijera que disparó y mató a su antiguo empleador tras iniciarse un disputa entre ambos.

El Departamento de Policía de Aurora (APD, por sus siglas en inglés) informó a través de un comunicado de prensa que habían arrestado a Lloyd Love Jr., de 35 años, por un tiroteo el 20 de octubre afuera de un negocio ubicado en la cuadra 16800 de Centretech Parkway.

La víctima de este hecho fue identificada como Marvin James Johnson de 52 años. Cuando la policía llegó al lugar encontró al hombre tendido en el suelo con una herida de bala y rápidamente fue transportado a un hospital local, donde más tarde fue declarado muerto.

Según una declaración jurada obtenida por Telemundo Colorado, Love le disparó a Johnson porque estaba enojado debido a un un error tipográfico en su cheque de pago.

Love recibió su primer cheque de pago de American Eagle Protection Services, pero no pudo cobrarlo porque la inicial de su segundo nombre no figuraba correctamente. Su cheque de pago decía Lloyd K. Love en lugar de Lloyd C. Love.

Love le dijo a la policía que cuando no pudo cobrar su cheque, llamó a la empresa para exigir un nuevo cheque. La compañía le dijo que no podía emitir un nuevo cheque sin que devolviera el anterior, que el acusado habría roto por frustración, dice la declaración jurada.

Después de una discusión entre Marvin y Love aproximadamente de un minuto, los testigos informaron que el acusado levantó el brazo y le disparó a la víctima, quien cayó al suelo.

Cuando estaba en el suelo, Love disparó varias veces más a Johnson, dice la declaración jurada. El acusado luego huyó del lugar, según los testigos.

Según la declaración jurada del arresto, Love salió corriendo del lugar y llamó a su novia para que lo recogiera a unas cuadras de distancia.

Cuando Love subió al auto, supuestamente le dijo: "Acabo de hacer algo estúpido". Pero supuestamente se negó a decirle qué y solo respondió: "cuanto menos sepas, mejor". Minutos después, un equipo SWAT de Aurora arrestó a Lloyd mientras iba en el vehículo con su novia.

Love presuntamente le dijo a la policía que el arma que usó fue una que encontró hace varias semanas, pero no aclaró exactamente dónde la consiguió.

Cuando se le preguntó si se sentía mal por lo que sucedió, Love le dijo a un detective que sí y que "debería haberme suicidado", según los informes.

La declaración jurada del arresto dice que Love nunca había conocido a Johnson hasta momentos antes de que admitiera haberle disparado.