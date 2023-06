Este hotel está entre los más lujosos de EEUU, según Tripadvisor

Un destacado hotel de Chicago ha sido nombrado uno de los mejores hoteles de lujo en Estados Unidos, según una reciente clasificación de Tripadvisor.

El Trump International Hotel and Tower ocupa el sexto puesto en la lista de los mejores hoteles de lujo de la web de viajes Travelers' Choice. Descrito por Tripadvisor como "la dirección más envidiable del centro de la ciudad", el edificio de 92 pisos situado junto a la avenida Wabash ofrece "un estilo impecable y espectaculares servicios de cuatro estrellas", junto con 339 habitaciones y suites con "muebles diseñados a medida, ventanas del suelo al techo y cocinas totalmente equipadas".

El hotel es conocido por su proximidad a las tiendas de Michigan Avenue y a los lugares históricos del río Chicago, así como por aportar "sofisticación y elegancia al corazón de Chicago", según el sitio web de viajes.

Los ganadores de los premios Travelers' Choice Best of the Best se decidieron sobre la base de "un alto volumen de reseñas y opiniones por encima de la media" durante un periodo de 12 meses. Según el sitio web, menos del 1% de los 8 millones de listados de Tripadvisor reciben el premio "Best of Best".

The Trump International Hotel fue el único establecimiento del Medio Oeste que quedó fuera de los 25 primeros puestos. El Hotel Emma at Pearl de San Antonio, Texas ocupó el primer puesto.