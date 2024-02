Idaho se prepara para ejecutar a un preso condenado a muerte después de casi medio siglo tras las rejas

Durante casi 50 años, el personal penitenciario de Idaho ha servido a Thomas Eugene Creech tres comidas al día, controlándolo durante las rondas y llevándolo a sus citas médicas.

Este miércoles, a algunos miembros del personal penitenciario de Idaho se les pedirá que lo maten. Salvo una estancia de último momento, el hombre de 73 años, uno de los condenados a muerte que lleva más tiempo en prisión en el país, será ejecutado mediante inyección letal por matar a un compañero de prisión con un calcetín lleno de pilas en 1981.

El asesinato de David Jensen por parte de Creech, un joven discapacitado que cumplía condena por robo de automóviles, fue el último en un amplio camino de destrucción que vio a Creech condenado por cinco asesinatos en tres estados. También es sospechoso de al menos media docena más.

Pero ahora, décadas después, a Creech se le conoce principalmente dentro de los muros de la Institución de Máxima Seguridad de Idaho simplemente como “Tom”, un anciano generalmente de buen comportamiento y con inclinación por la poesía.

Su infructuoso intento de obtener el indulto incluso encontró el apoyo de un ex director de la penitenciaría, del personal de la prisión que relató cómo les escribió poemas de apoyo o condolencias y del juez que condenó a Creech a muerte.

“Algunos de nuestros funcionarios penitenciarios han crecido con Tom Creech”, dijo el viernes el director del Departamento Correccional de Idaho, Josh Tewalt. “Nuestro director tiene una relación de larga data con él. … Hay una familiaridad y una relación que se ha ido construyendo con el tiempo”.

Los abogados de Creech han presentado una serie de apelaciones de último minuto en cuatro tribunales diferentes en los últimos meses tratando de detener la ejecución, que sería la primera en Idaho en 12 años.

Han argumentado que la negativa de Idaho a decir dónde se obtuvo la droga de ejecución viola sus derechos y que recibió asistencia letrada ineficaz.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó el viernes un argumento de que Creech no debería ser ejecutado porque fue sentenciado por un juez y no por un jurado.

Sus abogados prometieron seguir luchando para salvarlo de la ejecución y dijeron que Creech se había convertido en un amigo durante los últimos 25 años.

“En última instancia, será imposible para el estado ejecutar al Tom Creech de 1974”, dijo Deborah A. Czuba, abogada de los Servicios de Defensoría Federal de Idaho que dirige la unidad de defensa capital.

"Murió dentro de Tom hace mucho tiempo, reemplazado por un hombre inofensivo, arrepentido y compasivo que evolucionó hasta convertirse en un miembro valorado, respetado y querido de la comunidad penitenciaria en la que vivió y fue castigado durante 50 años".

No está claro cuántas personas mató Creech, un nativo de Ohio, antes de ser encarcelado en Idaho en 1974. En un momento afirmó haber matado a unas 50 personas, pero muchas de las confesiones se hicieron bajo la influencia de personas ahora desacreditadas "suero de la verdad" y lleno de historias extravagantes sobre sacrificios humanos impulsados ​​por el ocultismo y asesinatos por encargo de una poderosa banda de motociclistas.

Las estimaciones oficiales varían, pero las autoridades tienden a centrarse en 11 muertes.

En 1973, Creech fue juzgado por el asesinato de Paul Schrader, de 70 años, un jubilado que fue asesinado a puñaladas en el motel de Tucson, Arizona, donde vivía Creech.

Creech usó las tarjetas de crédito y el vehículo de Schrader para salir de Tucson hacia Portland, Oregon. Un jurado lo absolvió, pero las autoridades dicen que no tienen dudas de que él fue el responsable.

Al año siguiente, Creech estuvo internado en el Hospital Estatal de Oregón durante unos meses. Obtuvo un pase de fin de semana y viajó a Sacramento, California, donde mató a Vivian Grant Robinson en su casa.

Luego, Creech usó el teléfono de Robinson para informar al hospital que regresaría con un día de retraso.

Ese crimen no se resolvió hasta que Creech confesó más tarde mientras estaba bajo custodia en Idaho; no fue condenado hasta 1980.

Después de ser dado de alta del Hospital Estatal de Oregon, Creech consiguió un trabajo en una iglesia en Portland haciendo trabajos de mantenimiento.

Tenía vivienda en la iglesia, y fue allí donde disparó y mató a William Joseph Dean, de 22 años, en 1974.

Las autoridades creen que luego mató a tiros a Sandra Jane Ramsamooj en la tienda de comestibles de Salem donde ella trabajaba.

Creech fue finalmente arrestado en noviembre de 1974. Él y una novia estaban haciendo autostop en Idaho cuando fueron recogidos por dos pintores, Thomas Arnold y John Bradford. Creech mató a tiros a ambos hombres y la novia cooperó con las autoridades.

Mientras estaba bajo custodia, Creech confesó haber cometido otros asesinatos.

Algunos parecían ser inventados, pero proporcionó información que llevó a la policía a los cuerpos de Gordon Lee Stanton y Charles Thomas Miller cerca de Las Vegas, y de Rick Stewart McKenzie, de 22 años, cerca de Baggs, Wyoming.

Inicialmente, Creech fue condenado a muerte por matar a los pintores. Pero después de que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibiera las sentencias de muerte automáticas en 1976, su sentencia se convirtió en cadena perpetua.

Eso cambió después de que mató a Jensen, quien cumplía condena por robo de autos. La vida de Jensen no había sido fácil: sufrió una herida de bala casi fatal cuando era adolescente que lo dejó con discapacidades graves, incluida parálisis parcial.

Los familiares de Jensen se opusieron al pedido de clemencia de Creech. Describieron a Jensen como un alma gentil y un bromista al que le encantaba cazar y pasar tiempo al aire libre, que era "la mantequilla de maní" de la gelatina de su hermana.

Su hija, que tenía 4 años cuando lo mataron, habló de cómo nunca llegó a conocerlo y de lo injusto que era que Creech todavía estuviera presente cuando su padre no.

Mientras tanto, los partidarios de Creech dicen que las décadas que pasó en una celda de prisión lo han dejado cambiado.

Una empleada de la prisión condenada a muerte dijo a la junta de libertad condicional el mes pasado que, si bien no puede comenzar a comprender el sufrimiento que Creech infligió a los demás, ahora es una persona que hace contribuciones positivas a su comunidad.

La fecha de su ejecución será difícil para todos en la prisión, dijo, especialmente aquellos que lo conocen desde hace años.

"No quiero despreciar lo que hizo ni las innumerables personas que se vieron afectadas por eso de manera realmente significativa", dijo Tewalt, el director penitenciario.

"Al mismo tiempo, tampoco se puede desestimar la situación". efecto que tendrá en las personas que han establecido una relación con él.

El jueves, Tom no estará allí. Sabes que no volverá a esa unidad, eso es real. Sería realmente difícil no sentir algún tipo de emoción. sobre eso."