Impresionantes imágenes: policía balea a muerte a boricua en Filadelfia

Impresionantes imágenes de la balacera a manos policiales que le quitó la vida a un puertorriqueño, de 27 años, en una parada de tránsito al norte de Filadelfia, fueron dadas a conocer por Shaka Johnson, el abogado de la familia del perecido en busca de “la verdad”.

Se trata de una vista desde el segundo nivel de la cámara Ring de la vivienda justo frente a donde ocurrió el suceso en la cuadra 100 de Willard Street el pasado 14 de agosto.

Esto es lo que resalta de las imágenes:

Eddie Irizarry Jr. se estaciona en sentido contrario de la vía con la música a todo volumen y los cristales de las ventanas arriba.

Acto seguido, una patrulla se estaciona bloqueándolo en ángulo y uno de los oficiales se baja de la patrulla con una pistola cargada en mano, antes de disparar múltiples veces.

La víctima, conocida como "Junito", nunca se desmonta del auto, ni baja los cristales de las ventanas.

El cristal de la ventana del conductor se quiebra cuando el oficial hace las detonaciones.

Los dos oficiales sacan arrastrado a "Junito" del vehículo y lo ubican en la carretera.

Se pude avistar a los patrulleros hablando por el radio que llevan puesto y a los vecinos protestando por lo ocurrido.

Imágenes provistas por el abogadod e la familia irizarry, Shaka Johnson muestran el momento en el que el oficial Mark Dial, de la Policía de Filadelfia, abre fuego mortal contra el hispano Eddie Irizarry Jr. en una parada de tránsito.

Johnson explicó que el pasado viernes recibieron una invitación para ver el video de cámaras corporales de los oficiales de parte del Solicitador de la ciudad, pero la misma fue revocada por el Fiscal de Distrito citando que se trataba de “una investigación en curso”.

“Queremos que la familia pueda ver este video, no tiene que ser para el público, pero sí para que ellos puedan entender qué fue lo que pasó. No podemos tomar juicio completo de lo ocurrido sin esas imágenes y les exigimos que sean claros con la información y los procesos”, destacó el letrado.

Los familiares no quisieron hablar por estar compungidos con las imágenes mostradas a la prensa, pero una de las tías del fallecido recalcó que “Junito era alegre y le gustaba mucho la música”.

Shaka Johnson también lideró los esfuerzos contra los oficiales que balearon mortalmente a Walter Wallace Jr., la demanda a la ciudad y la Policía de Filadelfia, así como un plan para entrenamiento de los oficiales.

“Al parecer el entrenamiento no funcionó o no ocurrió. Aquí no hubo plan táctico alguno. El oficial Mark Dial se desmontó de la patrulla armado e hizo sus reclamos y a segundos de hacerlo abrió fuego. El único error de este joven fue manejar de forma errática y eso no es una sentencia de muerte”, agregó Johnson quien espera demandar al oficial quien disparó y a la ciudad de Filadelfia por “matar de forma errónea”.

“Todavía no sabemos si el otro guardia estará involucrado, hay ángulos que no hemos visto, pero cuando tengamos la oportunidad de ver las imágenes de las cámaras de vigilancia podremos decidir”, sostuvo.

La muerte de Eddie Irizarry Jr. tuvo lugar el pasado 14 de agosto y dos días después la comisionada Danielle Outlaw pidió disculpas por la información errónea que se proveyó en aquel entonces sobre lo ocurrido. El oficial que disparó fue suspendido con intención de despido mientras es sometido a dos investigaciones, una del fiscal de distrito y otra de la unidad de Asuntos Internos de la uniformada.