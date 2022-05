“Pequé, necesito decirlo”: pastor de Indiana revela conducta sexual inapropiada con niña de 16 años

WARSAW, Indiana - El pastor de una iglesia le dijo a su congregación que había cometido “adulterio” hace unos 20 años, una revelación que fue seguida por la de una mujer que dio un paso al frente y aseguró que fue victimizada por él cuando era una niña de 16 años.

Los impactantes comentarios fueron grabados en video en la sede de la Iglesia Cristiana Nueva Vida, en Warsaw -ubicada a unas 39 millas al suroeste de Rochester y a casi 700 millas de la ciudad de Nueva York-, y publicados en Facebook, donde suman miles de mensajes y reproducciones.

La oficina del fiscal del condado de Kosciusko está investigando las revelaciones, informó la televisión. El fiscal Daniel Hampton no respondió de inmediato este lunes a un mensaje que le envió The Associated Press conocer su opinión.

“Cometí adulterio", dijo el pastor John Lowe II a su congregación. "Fue hace casi 20 años".

"Continuó demasiado tiempo. Involucró a una persona y no ha habido otra; no tengo defensa … Yo pequé. Necesito decir eso y mereces escucharlo”.

Lowe recibió una ovación de pie. Pero de pronto una mujer se acercó al micrófono y contó su historia.

“Fue hace 27 años, no 20… Tenía solo 16 años cuando tomaste mi virginidad en el piso de tu oficina. ¿Lo recuerdas? Sé que lo haces”, dijo.

“Las mentiras y la manipulación tienen que parar”, afirmó la mujer. “Era una prisionera y me mantuviste en tu prisión”, dijo mientras Lowe se acercaba. “Ya no soy una prisionera”.

Luego, algunas personas le gritaron preguntas a Lowe, quien admitió haber tenido relaciones sexuales con la mujer cuando era adolescente.

"Estaba mal. No puedo hacerlo bien”, dijo Lowe.

Algunas docenas de personas se acercaron para rodearlo y apoyarlo mientras otro hombre dirigía una oración.

Lowe le dijo a la congregación que dejaría su cargo de pastor.

El teléfono de la iglesia no fue contestado el lunes por la tarde. The Associated Press dejó un mensaje de correo de voz para Lowe en busca de comentarios.