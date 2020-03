Reportan primera muerte por COVID-19 en el Condado de Los Ángeles

Funcionarios de salud del condado de Los Ángeles acaban de informar la primera muerte local debido al coronavirus, una mujer de unos 60 años que no vive en el condado pero que estaba visitando a amigos.

La mujer tenía un extenso historial de viajes recientes, incluida una “larga escala en Corea del Sur”. El condado también informa seis casos positivos adicionales de coronavirus.

El número total de casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles aumentó a 20 con un nuevo paciente anunciado el martes.

El caso más reciente involucraba a un hombre que había regresado de un viaje a Irán a través de LAX.

Uno de los dos casos anunciados el lunes podría ser la primera transmisión comunitaria del condado, lo que significa que la persona no tiene antecedentes de viaje conocidos a una región de brote. Los otros pacientes anunciados el lunes, incluidos tres en Long Beach, tienen antecedentes de viajes a áreas de brotes.

Análisis de casos en el Condado de Los Ángeles

Ocho personas en un grupo de viaje a Italia

Dos empleados por contrato que realizaban exámenes médicos de coronavirus de pasajeros que llegaban al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Dos familiares de una persona que viven fuera del condado y que también fue confirmada con el virus.

Un viajero del área de Wuhan, China, el epicentro del brote de coronavirus. Esa persona, la primera del condado, se ha recuperado desde entonces.

Un viajero del Comité de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC)

Un paciente que viajó a Japón.

Un paciente sin antecedentes conocidos de viajes a regiones de brotes, posiblemente el primer caso de transmisión comunitaria del Condado de Los Ángeles.

Tres personas en Long Beach con historias de viajes a áreas de brotes. Uno fue hospitalizado en condición estable y los otros están en casa de forma aislada. Dos fueron a un crucero por el río Nilo en Egipto, y la otra persona había viajado a un área en el norte de California donde se informó de la transmisión comunitaria.

Un residente que regresó de Irán a través de LAX

Todos los casos del condado, hasta el que se anunció el lunes se han rastreado hasta una fuente expuesto al virus.

Los dos inspectores de LAX trabajaron en la misma estación de cuarentena en el aeropuerto, y es probable que hayan estado expuestos a la misma fuente de la enfermedad, pero el condado ha pedido a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que se encarguen de la investigación de esos casos.

Recomendaciones del Departamento de Salud

La Dra. Bárbara Ferrer, directora de salud pública del condado, dijo que comprende que el creciente número de casos despertará una mayor preocupación entre los residentes y planteará preguntas sobre lo que pueden hacer para protegerse.

"Vamos a reiterar nuestros mensajes principales, que son para el público en general: su riesgo sigue siendo bajo, aunque este es el momento de comenzar a asegurarse de que se las personas estén practicando lo que llamamos una buena higiene de la salud pública", dijo Ferrer.

"El mensaje principal para todos es quedarse en casa cuando están enfermos. El mensaje principal para todos, niños y adultos, es incluso con una enfermedad leve para que no circulen en el público, particularmente no vayan a la escuela y no ir a trabajar ".

Describió "síntomas leves" como fiebre de más de 100, junto con síntomas respiratorios o dolencias estomacales.