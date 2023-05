Trágico final: hallan muerto a niño de 4 años desaparecido

El cuerpo de un niño de 4 años que desapareció el domingo en Castle Island, en el sur de Boston, fue encontrado el lunes en una isla en el puerto de Boston, dijeron las autoridades.

Mohamed Abou Fofana fue encontrado en Spectacle Island el lunes por la tarde, dijo la policía estatal de Massachusetts a nuestra cadena hermana NBC10 Boston.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Spectacle Island está a más de una milla de Castle Island en el puerto de Boston.

El niño fue reportado desaparecido en la tarde del domingo en Castle Island, en el sur de Boston, y la búsqueda se extendía a las afueras de Boston en lunes en la tarde.

En una actualización de la Policía Estatal de Massachusetts el lunes temprano, los agentes identificaron al niño desaparecido como Mohamed Fofena, de South Boston.

La búsqueda de Mohamed Abou Fofana por aire, agua y tierra se extendió hasta el sur de Hull y al norte de Deer Island, pero se centró en un tramo de agua entre la bahía de Dorchester y el canal principal de Boston, según una actualización de la policía estatal. Los investigadores dijeron que no han descartado ninguna razón por la que el niño podría haber desaparecido.

El niño estaba jugando en un parque el domingo por la tarde en Castle Island con un familiar adulto, y alrededor de las 7:00 p.m., los miembros de la familia lo perdieron de vista, dijeron los policías estatales. El pariente llamó al 911 alrededor de las 7:30 p.m. e informó a la policía estatal que el niño estaba desaparecido, según la policía.

La madre del niño dijo que estaba con su abuelo y su hermana cuando desapareció. También dijo que tiene autismo y no habla.

La policía estatal hizo un recorrido del área y no pudo hallar a Mohamed. Varias otras agencias respondieron a la búsqueda por tierra, aire y agua, incluida la Unidad Marina de la Policía Estatal de Massachusetts, el Equipo de Buceo y el Ala Aérea, el Departamento de Policía de Boston, el Departamento de Bomberos de Boston, la Policía Ambiental de Massachusetts, el EMS de Boston y la Guardia Costera de EEUU.

Los soldados de la Unidad de Detectives de la Policía Estatal del Condado de Suffolk también respondieron.

Las autoridades permanecieron en el lugar durante la noche y la investigación activa está programada para reanudarse más tarde el lunes por la mañana.

“Ayer vinieron con el abuelo al patio de recreo”, dijo la madre de la niña, Mantenjay. “Me llamó: ‘Veo a tu hija pero no veo a Mohamed’. Por eso vine aquí. No lo veo... Necesito encontrar a Mohamed porque no hace nada por sí mismo, nada”.

Se dijo que Mohamed vestía una sudadera gris con capucha, jeans azules y calzado azul.