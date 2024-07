Biden prepara importantes propuestas para reformar la Corte Suprema

WASHINGTON – El presidente Joe Biden se está preparando para respaldar propuestas importantes para reformar la Corte Suprema y notificó a algunos miembros del Congreso sobre sus intenciones el fin de semana pasado, dijeron el martes tres fuentes familiarizadas con los planes.

Las propuestas que se están considerando seriamente incluyen legislación para establecer límites de mandato para los jueces y establecer un código de ética actualizado que sería vinculante y ejecutable, dijo una fuente.

Las políticas, que aún no se han finalizado, podrían implementarse en las próximas semanas, lo que sería un nuevo enfoque para un presidente que durante mucho tiempo se ha mostrado escéptico sobre la reestructuración de la Corte Suprema.

Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios.

Biden dijo a los legisladores del Caucus Progresista del Congreso durante una reunión virtual el sábado que había estado consultando a académicos constitucionales sobre el asunto durante más de un mes, según una persona familiarizada con la discusión.

“Voy a necesitar su ayuda y sus consejos sobre cómo deberíamos hacer lo que voy a hacer allí. Quiero asegurarme de que tengamos una relación de trabajo más estrecha, porque estamos juntos en esto”, dijo Biden a los legisladores, aunque no entró en detalles políticos específicos, dijo la fuente.

Otras dos fuentes dijeron a NBC News que Biden les dijo a los legisladores que se pronunciaría a favor de grandes reformas, sin darles detalles, pero que los miembros en la llamada entendieron que se refería a límites de mandato y reglas éticas. La llamada tuvo lugar el sábado antes del intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un mitin en Pensilvania.

“Mire, no lo es, no es una hipérbole sugerir que Trump es literalmente una amenaza existencial, una amenaza existencial a la constitución misma de la democracia que decimos que nos importa. Y quiero decir, si este tipo gana, no lo hará, y ahora, especialmente con la Corte Suprema dándole el tipo de amplitud de... no necesito entrar a la Corte Suprema en este momento... de todos modos, pero necesito su ayuda”. dijo Biden.

Cambiar la estructura de la Corte Suprema requeriría que el Congreso aprobara una nueva ley. Eso es extremadamente improbable mientras los republicanos controlen la Cámara, ya que el partido está satisfecho con la mayoría conservadora de 6-3 que ha construido en el tribunal superior.

Pero las propuestas podrían convertirse en un dispositivo de mensajería útil para Biden en la campaña electoral. Y si los demócratas arrasan en las elecciones, es posible que tengan muchas posibilidades de aprobarlas.

Los demócratas han movilizado a los votantes contra la Corte Suprema, citando fallos impopulares como la eliminación del derecho federal al aborto y una serie de informes recientes que detallan aparentes fallos éticos entre algunos de los jueces.

El mes pasado, los demócratas del Senado intentaron aprobar una legislación sobre ética de la Corte Suprema, pero se toparon con la oposición republicana.

En la Cámara, los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Don Beyer, demócrata por Virginia, han presentado una legislación que impondría límites de mandato de 18 años para futuros jueces, creando en última instancia vacantes que se cubrirían durante cada mandato presidencial de cuatro años. y evitar jubilaciones por motivos partidistas.

Khanna elogió a Biden por aceptar la idea y señaló que introdujo por primera vez una legislación sobre límites de mandato en 2020.

"Desde entonces, hemos estado abogando para que el presidente defienda esta reforma", dijo Khanna a NBC News el martes. "Es un gran paso para él pedir ahora límites de mandato de sentido común para el tribunal y un código de ética judicial".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.