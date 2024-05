El juicio contra Trump genera dinero para profesionales que hacen fila por encargo

Algunas mamás reciben flores para el Día de la Madre; Paige Singh pudo ver a Donald Trump en el juicio.

La madre del Área de la Bahía, que vino a la ciudad desde California para acompañar a su esposo en un viaje de negocios, consiguió un lugar el martes para lo que rápidamente se ha convertido en una de las entradas más populares en la ciudad de Nueva York, gracias a su esposo y al asistente profesional que contrató como Regalo del Día de la Madre para reservarle un lugar en la cola frente al juzgado.

"¿Mi esposo? Él piensa que es una locura”, dijo. Y sus hijos “simplemente se ríen”.

Pero para Singh, los cientos de dólares que envió a través de Zelle a un extraño que ocupaba su lugar frente al tribunal penal de Manhattan valieron la oportunidad de ver al expresidente de los Estados Unidos en juicio.

La reserva remunerada fue tan buena que Singh, quien también asistió a parte del juicio por difamación de E. Jean Carroll contra Trump, cambió sus planes de viaje para pasar un día más en la corte.

“Fue tan fácil que pensé: 'Tal vez vaya el martes'. Así que cambié mi vuelo”, dijo.

Los profesionales que hacen cola son una parte cada vez mayor de la economía de los trabajos por encargo.

Pero el juicio penal de un expresidente acusado de encubrir ilegalmente pagos para mantener su silencio a una estrella porno se ha traducido en una ganancia inesperada para las personas a las que se les paga por esperar y que, a medida que avanza el juicio, han sido contratadas cada vez más por miembros de la público en general sin ningún interés en el juicio más que la curiosidad.

"Definitivamente hemos tenido que aumentar el personal", dijo Robert Samuels, quien dirige Same Ole Line Dudes, que se anuncia como "la principal compañía profesional de cuidado de líneas de Nueva York".

Para el juicio de Trump, Samuels duplicó sus precios, amplió su plantilla de 26 a 32 y ha estado demasiado ocupado para ver los episodios de “Bridgerton” que cargó en su iPad para pasar el tiempo durante las esperas.

La entrada a la cancha es gratuita, por supuesto, pero se otorga por orden de llegada y el aforo es limitado. La primera persona en la fila del miércoles por la mañana había pagado $1,800 para que otra persona ocupara ese lugar. Un poco más atrás en la fila, una mujer ofrecía su lugar por $450.

Se esperan más declaraciones impactantes.

"Esta es una experiencia única que sólo se puede ver aquí", dijo Samuels.

En Nueva York, los encargados de hacer cola profesionales están más familiarizados trabajando en las colas de los restaurantes que no aceptan reservaciones, taquillas, venta de muestras, firmas de libros, eventos emergentes y lanzamientos de nuevos productos, en cualquier lugar donde alguien con más dinero que tiempo podría pagarle a alguien para que espere.

“¡Sáltate las colas y disfruta de tu tiempo en la gran ciudad!” lee la página que anuncia servicios de cola en TaskRabbit, la plataforma de trabajo por encargo. "¡Incluso el DMV se puede conquistar con la ayuda de Taskers!"

En Washington, los que hacen cola han sido durante mucho tiempo un engranaje silencioso pero esencial de la economía de la influencia, donde los cabilderos y abogados que cobran a sus clientes cientos de dólares por hora contratan a otros por $60 la hora (por un mínimo de tres horas) para hacer cola y asegurarles lugares en audiencias del Congreso y casos judiciales importantes.

Una empresa de mensajería legal promociona sus “servicios de alta calidad para audiencias del Congreso u otros eventos”, mientras que otra se jacta de haber “ayudado a nuestros clientes a tener dificultades para obtener asientos para audiencias sobre energía, telecomunicaciones, radiodifusión, atención médica, banca, asuntos del Congreso”. Ética y más”.

En otros lugares, los que hacen cola, al igual que sus hermanos que conducen viajes compartidos, se reúnen en grandes eventos, como la reunión anual del multimillonario Warren Buffett en Omaha, que puede atraer el doble de personas que asientos. Contratar a alguien para que haga cola es “probablemente lo que haría” para entrar, dijo el propio Buffett en 2017, según The Wall Street Journal.

Además de los abogados, los medios de comunicación también son clientes habituales de quienes esperan en las colas, dado el espacio limitado en los juicios de alto perfil y la necesidad imperativa de que los periodistas estén en la sala durante los procedimientos que no son televisados.

Pero el juicio a Trump, especialmente durante el testimonio estrella de la semana pasada del ex “reparador” de Trump, Michael Cohen, ha llevado a los estadounidenses comunes y corrientes a contratar asistentes profesionales como nunca antes.

Una mujer, abogada y autodenominada “adicta a la política” que se negó a dar su nombre, terminó pagando $750 para que alguien le reservara un lugar en la fila durante la noche después de haber intentado hacerla ella misma el día anterior.

Cuando apareció por primera vez, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde y no lograría entrar. Eran las 4 de la mañana.

En TaskRabbit, varios defensores de la fila de la ciudad de Nueva York anuncian específicamente el juicio de Trump en sus biografías, mientras que varios otros han publicado fotos del proceso o muestran historias laborales que sugieren que también trabajaron en el juzgado de Foley Square. (Han estado reservados la mayoría de los días durante semanas, excepto los miércoles, cuando termina la prueba).

UNA MINA DE ORO

“Hemos realizado otros juicios, pero nada se compara con lo que ha sido este”, dijo Samuels, cuyos “tipos de línea” se pueden ver afuera del tribunal con sus distintivas gorras de béisbol negras y amarillas. “Ahora tenemos todo el contingente público en general que nunca habíamos tenido en otros ensayos”.

Ha trabajado en muchos juicios de alto perfil antes. Pero nadie que no tuviera una necesidad profesional estaba pagando para ver a Jeffry Epstein cómplice de Ghislaine Maxwell, al estafador criptomagnate Sam Bankman-Fried o al deshonrado productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

Para el juicio de Trump, Samuels duplicó su tarifa de prueba típica, de 25 a 50 dólares la hora, dada la mayor demanda y los posibles riesgos de seguridad que no están presentes cuando se espera por Nikes de edición limitada o boletos primos de “Hamilton”.

Ha habido informes de peleas y disputas entre los que hacen fila pagados y los civiles durante las noches oscuras, que Samuels atribuyó a los que hacen cola sin clientes específicos o que intentan comprar lugares de otros que ya están allí, con la esperanza de cambiar la situación. ellos con fines de lucro.

No ve con buenos ojos ese tipo de tira y afloja y cree que llama la atención negativa sobre una industria que ya es vista negativamente por muchos.

“Es como si fueras un cirujano plástico y te guiaras por las reglas y tuvieras todas las licencias y luego hubiera alguien haciendo implantes de glúteos fallidos en su sótano. Eso lo vas a menospreciar”, dijo.

Las colas profesionales han sido controvertidas, especialmente en Washington, donde los críticos argumentan que los ricos y poderosos deberían tener que hacer cola como todos los demás.

La política de visitantes de la Corte Suprema establece explícitamente que "no se permiten 'personas en fila'" en la cola de miembros del Colegio de Abogados de la Corte Suprema, y pide al público en general que "no reserve un espacio para otras personas que aún no han llegado".

Pero esas políticas frecuentemente son ignoradas. SCOTUSBlog detectó al menos una docena de “trajes” cambiando de lugar con personas en fila una mañana de 2020, justo después del amanecer, y justo antes de que los agentes de policía de la Corte Suprema llegaran para comenzar a distribuir multas.

Entonces Sen. Claire McCaskill, una demócrata de Missouri, incluso una vez intentó prohibir las colas pagadas en el Capitolio, diciendo en 2007: “Necesitamos asegurarnos de que este lugar esté disponible para las personas que lo poseen y esa es la gente de este país, no los cabilderos”. Pero la “Ley Ponte en Línea” no llegó a ninguna parte.

Afuera del tribunal de Manhattan, si bien los que hacen fila profesional parecen constituir una parte considerable de la cola cualquier mañana durante el juicio a Trump, también hay algunos ciudadanos valientes que lo hacen ellos mismos.

Jim Neely, un jubilado de 70 años de Johnstown, Pensilvania, dijo que hizo cola a las 10 p.m. para asegurar un lugar para el día siguiente.

“Quería ser parte de la historia, verla en proceso ante mis ojos y tratar de recordar tanto los fragmentos viscerales como los intelectuales que no llegan a través de las ondas”, dijo Neely, quien dijo que supo ser un “republicano acérrimo” antes de Trump.

Dijo que pasar la noche “no fue una mala experiencia”, a pesar de que la lámina de plástico que trajo resultó ser menos impermeable de lo esperado cuando empezó a llover. Ya está planeando regresar para los argumentos finales del juicio, y no pagará a nadie más para que lo espere.

“Voy a hacerlo de nuevo”, dijo.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News. Haz clic aquí.