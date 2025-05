NUEVA YORK -- Sean “Diddy” Combs, el empresario de hip-hop cuya exitosa carrera se ha visto salpicada por acusaciones de violencia, comparecerá ante un tribunal de Nueva York el lunes para ser juzgado por presuntamente haber utilizado la influencia y los recursos de su imperio empresarial para abusar sexualmente de mujeres.

La selección del jurado está programada para comenzar el lunes en la mañana y podría durar varios días. Se espera que los alegatos iniciales de los abogados y el inicio de los testimonios se presenten la próxima semana.

La acusación formal de 17 páginas contra Combs se lee como un documento de acusación presentado contra un líder de la mafia o el jefe de una banda de narcotraficantes, acusándolo de participar en tráfico sexual y liderar una conspiración de crimen organizado.

¿De qué se le acusa a Sean "Diddy" Combs?

La acusación afirma que, con la ayuda de personas de su entorno y empleados de su red de negocios, Combs incurrió en un patrón de dos décadas de comportamiento abusivo contra mujeres y otras personas.

Las mujeres fueron manipuladas para participar en espectáculos sexuales con trabajadores sexuales masculinos, impulsados ​​por el consumo de drogas, a los que Combs llamaba "Freak Offs", según la fiscalía.

Para mantener a las mujeres a raya, los fiscales afirman que Combs utilizó una combinación de influencia y violencia: les ofreció impulsar sus carreras artísticas si hacían lo que les pedía, o les cortaba el suministro si no lo hacían.

Y cuando no conseguía lo que quería, la acusación señala que Combs y sus cómplices recurrieron a actos violentos, como palizas, secuestros e incendios provocados. En una ocasión, según la acusación, incluso colgó a una persona de un balcón.

Combs y sus abogados afirman que no es culpable. Afirman que cualquier relación sexual en grupo fue consensuada. No hubo ningún intento de coaccionar a las personas para que hicieran cosas que no querían hacer, y nada de lo ocurrido constituyó un delito organizado, afirmaron.

Se espera que el juicio dure al menos ocho semanas.

Agresión contra R&B Cassie captado en video

Combs, de 55 años, ha reconocido un episodio de violencia que probablemente se presentará en el juicio. En 2016, una cámara de seguridad lo grabó golpeando a su exnovia, la cantante de R&B Cassie, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles. Cassie presentó una demanda a finales de 2023 alegando que Combs la había sometido a años de abuso, incluyendo palizas y violación.

Associated Press no suele identificar a las personas que afirman haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como hizo Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, ha afirmado que Combs "no era una persona perfecta" y que había consumido drogas y mantenido relaciones tóxicas, pero afirmó que toda la actividad sexual entre Combs, Cassie y otras personas fue consensuada.

Previos problemas legales de Combs

El juicio es el más reciente y grave de una larga serie de problemas legales para Combs.

En 1999, fue acusado de irrumpir en las oficinas de un ejecutivo de Interscope Records con sus guardaespaldas y golpearlo con una botella de champán y una silla. El ejecutivo, Steve Stoute, posteriormente pidió a la fiscalía que fuera indulgente con Combs, quien se declaró culpable de un cargo menor y tomó un curso de manejo de la ira.

Más tarde ese mismo año, la policía detuvo a Combs tras huir con su entonces novia, Jennifer López, de un club nocturno donde tres personas resultaron heridas por disparos. Combs fue absuelto de todos los cargos relacionados con el incidente en un juicio celebrado en 2001, pero un rapero de su entorno, Jamal "Shyne" Barrow, fue condenado por el tiroteo y cumplió casi nueve años de prisión.

En 2015, Combs fue acusado de agredir a alguien con una pesa rusa en la Universidad de California en Los Ángeles, donde uno de sus hijos jugaba al fútbol americano. Combs declaró que se estaba defendiendo y la fiscalía desestimó el caso.

Ahora, Combs se enfrenta a su caso más grave hasta la fecha. De ser declarado culpable, podría pasar décadas en prisión.