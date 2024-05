Juicio contra Trump en Nueva York entra en la recta final: Michael Cohen enfrenta interrogatorio

NUEVA YORK — El juicio contra Donald Trump se acerca a su recta final, y el testigo estrella de los fiscales regresa al estrado este lunes para ser interrogado antes de que los abogados del expresidente tengan la oportunidad de presentar un caso.

El juicio histórico comenzará nuevamente en Manhattan con más interrogatorios de la defensa al ex abogado de Trump, Michael Cohen, cuyo testimonio fundamental la semana pasada vinculó directamente a Trump con el presunto plan de dinero para mantener su silencio.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Es el último testigo de la acusación y aún no está claro si los abogados de Trump llamarán a algún testigo, y mucho menos al propio presunto candidato presidencial republicano.

Los abogados defensores ya han interrogado a Cohen durante horas sobre su historial criminal y sus mentiras pasadas para presentarlo como un fabulista en serie que está en una campaña de venganza destinada a derribar a Trump.

Después de más de cuatro semanas de testimonios sobre sexo, dinero, maquinaciones sensacionalistas y los detalles del mantenimiento de registros de la empresa de Trump, los jurados podrían comenzar a deliberar tan pronto como esta semana para decidir si Trump es culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en el primer juicio penal de un expresidente de Estados Unidos.

Los cargos surgen de registros internos de la Organización Trump donde los pagos a Cohen se marcaron como gastos legales, cuando los fiscales dicen que en realidad eran reembolsos por un pago de 130,000 dólares para mantener el silencio al actor porno Stormy Daniels.

Trump se ha declarado inocente.

Sus abogados dicen que no hubo nada criminal en el acuerdo con Daniels o en la forma en que se le pagó a Cohen.

Los abogados defensores dijeron que no han decidido si Trump testificará.

Los abogados defensores generalmente se muestran reacios a poner a sus clientes en el estrado de los testigos y exponerlos a un intenso interrogatorio por parte de los fiscales, ya que a menudo esto hace más daño que bien.

Cohen es el testigo más importante de los fiscales, pero también es vulnerable a los ataques.

El abogado ahora inhabilitado admitió en el estrado haber mentido previamente bajo juramento y otras falsedades, muchas de las cuales, según afirma, estaban destinadas a proteger a Trump.

Cohen cumplió condena en prisión después de declararse culpable de varios cargos federales, entre ellos mentir al Congreso y a un banco y participar en violaciones de financiación de campañas relacionadas con el plan de dinero para mantener el silencio.

Y ha ganado millones de dólares con libros críticos sobre el expresidente, a quien critica regularmente en las redes sociales en términos a menudo profanos.

Cohen dijo al jurado que Trump estuvo íntimamente involucrado en el plan para pagar a Daniels para evitar que ella hiciera públicas al final de su campaña presidencial de 2016 acusaciones de un encuentro sexual con Trump en 2006.

Trump dice que no pasó nada sexual entre ellos.

Cohen contó al jurado sobre reuniones y conversaciones con Trump, incluida una en 2017 en la que Cohen dice que él, Trump y el entonces jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, discutieron cómo Cohen recuperaría su desembolso por el pago de Daniels y cómo el reembolso se facturaría como “ servicios Legales."

Conocido por su mal genio, Cohen se ha mantenido mayormente tranquilo en el estrado de los testigos a pesar de los interrogatorios a veces acalorados por parte de la defensa sobre sus propias fechorías y las acusaciones en el caso.

Un momento clave llegó el jueves, cuando el abogado defensor Todd Blanche acusó a Cohen de mentir sobre el propósito de una llamada telefónica al guardaespaldas de Trump días antes de que Cohen transfiriera 130,000 dólares al abogado de Daniels.

Cohen dijo al jurado que habló con Trump en esa llamada sobre el pago del dinero para mantener su silencio.

Blanche confrontó a Cohen con mensajes de texto para argumentar que Cohen en realidad había estado hablando con el guardaespaldas de Trump sobre las llamadas de acoso de un bromista adolescente. “Eso fue mentira. No habló con el presidente Trump esa noche... ¿Puede admitirlo?", preguntó Blanche. "No, señor, no puedo", respondió Cohen, diciendo que creía haber hablado también con Trump sobre el acuerdo de Daniels.

Los abogados de Trump han dicho que podrían llamar a Bradley A. Smith, un profesor de derecho republicano que fue designado por el expresidente Bill Clinton para la Comisión Federal Electoral, para refutar la afirmación de la fiscalía de que los pagos de dinero para mantener el silencio equivalían a violaciones del financiamiento de campaña.

Sin embargo, el juez Juan M. Merchán ha limitado lo que Smith puede abordar y, después de todo, la defensa podría decidir no llamarlo.

A menudo existen barreras de seguridad en torno al testimonio de expertos en asuntos legales, sobre la base de que corresponde a un juez (no a un experto contratado por una parte o la otra) instruir a los jurados sobre las leyes aplicables en un caso.

Merchan ha dictaminado que Smith puede brindar antecedentes generales sobre la FEC, las leyes que aplica y las definiciones de términos como "contribución a la campaña". Pero no puede interpretar cómo se aplican las leyes federales de financiación de campañas a los hechos.

¿Quién es quién en el juicio de Trump por dinero secreto?

Actores clave en el histórico primer juicio penal de un expresidente de Estados Unidos.