Se espera que Vanessa Bryant testifique en demanda por fotos de accidente

Se espera que Vanessa Bryant testifique el viernes en el juicio sobre fotos tomadas en el lugar del accidente de helicóptero que mató a nueve personas, incluido su esposo Kobe Bryant y su hija, Gianna.

Su testimonio se presenta en la demanda federal por angustia emocional contra el condado de Los Ángeles, por fotos que se tomaron en la escena del trágico accidente de 2020 y que compartieron los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles y los bomberos del condado de Los Ángeles.

La demanda fue presentada tanto por Bryant como por Chris Chester, quienes perdieron a su esposa e hija en el mismo accidente. Chester y Bryant están demandando al condado por millones de dólares no especificados.

En el juicio de Vanessa Bryant sobre las fotos del accidente se alega que el alguacil Alex Villanueva ordnó que se eliminaran.

El abogado de Vanessa Bryant, Luis Li, dijo al jurado en su declaración de apertura en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el miércoles pasado que las fotos tomadas con un teléfono celular en la escena del accidente por un oficial y un capitán de bomberos eran “chismes visuales” vistos “para reírse” y no tenían propósito oficial.

“Fueron compartidos por agentes que jugaban videojuegos”, dijo Li. “Fueron compartidos repetidamente con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibirlos”.

El jueves, Chester subió al estrado y compartió un emotivo testimonio con el jurado. Pero según Royal Oakes, analista legal de la estación hermana NBC4, el condado de Los Ángeles hizo un trabajo eficaz durante el contrainterrogatorio.

“Lograron que reconociera que solo pasar por el juicio en sí mismo es parte del proceso de curación: escuchar la explicación, escuchar la disculpa”, dijo Oakes. “Y admitió, sin diagnóstico ni tratamiento de depresión, está haciendo yoga, surfeando. Así que eso fue útil para el condado”.

La defensa también señaló durante el juicio que las fotos no han aparecido en línea durante los dos años y medio transcurridos desde el accidente.

En una entrevista exclusiva con la revista "People", la viuda de Kobe Bryant dijo que desde el trágico accidente aéreo atraviesa por un "dolor inimaginable".

Varios miembros del personal del departamento de bomberos y del alguacil del condado también subieron al estrado durante el juicio y le dijeron a los miembros del jurado que borraron todas las fotos del lugar del accidente que tenían en sus teléfonos celulares y que habían compartido con otras personas.

Los abogados del condado también han argumentado que al eliminar las fotos de forma permanente, garantizan que las fotos no saldrán a la luz pública.

También se espera que el alguacil Alex Villanueva suba al estrado el viernes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.