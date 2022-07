“La arrastró por 300 metros”: boricua pide justicia por brutal muerte de su esposa

ORLANDO, Florida - La familia de una madre hispana que murió tras ser atropellada hace dos meses, está pidiendo justicia.

La familia está devastada ya que aún no se conoce la identidad del conductor que se dio a la fuga. “Lo más difícil es no estar con ella” nos dijo Jeffry García, esposo de la víctima, quien es originario de Puerto Rico.

“Era una mujer muy alegre, muy alegre, fuerte, inteligente. Todo lo que ella se proponía siempre lo hacia” dijo su esposo.

Lo que comenzó como una mañana corriente, llevando a sus hijos a la escuela terminó en tragedia.

Luego de que una persona chocara por detrás al auto de la víctima, ésta se bajó del vehículo e intentó evitar que se fuera a la fuga.

“Esa persona la atropelló y se la llevó 300 metros bajo el carro. Ella abajo del carro 300 metros", contó García.

Ariana, de 28 años y originaria de Panamá, estuvo en coma más de tres semanas hasta que falleció.

“Lo que nos han dicho tanto el oficial como los investigadores es que el carro estaba oscuro y no se puede divisar quien iba adentro”, añadió García.

Según García, hubo varios testigos en el lugar.

El esposo relató además que poco después de la muerte, un compañero de clases le dijo a su hijo: "Si tú me das un dulce, yo te digo quien le hizo eso a tu mamá".

"¿Cómo un niño sabe eso?” dijo García, esposo de la víctima.

El caso continúa bajo investigación, pero aún después de más dos meses del incidente no se ha hecho ningún arresto.

El vehículo ya ha sido identificado al igual que su dueña, pero al parecer ella no iba manejando.

“Esto va lento y me lo ha dicho mucha gente que esto va lento. Como le dije yo al detective, yo lo hubiese hecho, yo como hispano y ya estuviese preso hace rato”, añadió el esposo de la víctima.

Tanto el esposo como los padres de la víctima exigen que se haga justicia.

“Esto no fue un juego. Lo que le pasó a ella, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie”, concluyó García.