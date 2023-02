Alrededor de 75 bomberos batallan contra un incendio masivo en Florida

ORLANDO, Florida - Un masivo incendio se desató en Kissimmee, en el Condado de Osceola.

Los bomberos batallan el fuego de cinco acres, tratando de proteger un vivero después de que el fuego estallara.

Oficiales de bomberos de Osceola recibieron una llamada alrededor de las 2 de la mañana.

El vivero en sí no está en llamas, pero fue evacuada porque había trabajadores adentro.

Durante una conferencia de prensa este jueves, el subjefe Jon Haskett, del Departamento de Bomberos del Condado de Osceola dijo que alrededor de 75 bomberos del condado de Orange, el condado de Osceola y Kissimmee están trabajando para apagar el incendio, lo que se espera que tome varias horas.

No se han reportado heridos y no hay órdenes de evacuación, pero dijo que eso podría cambiar. La causa del incendio aún no ha sido determinada.

Los bomberos están monitoreando la calidad del aire debido a la gran cantidad de humo que sale del plástico en llamas. El jefe Haskett recomendó que cualquier persona con problemas respiratorios en el área permanezca adentro por ahora.

Esta es una noticia en desarrollo.