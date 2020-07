Modelos de CDC pronostican preocupantes cifras de hospitalizaciones por COVID-19

HOUSTON – La principal agencia del gobierno de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) prevé que a finales del mes de julio habrá un incremento notorio en el número de personas hospitalizadas a causa del coronavirus en varios estados del país.

De acuerdo con los CDC, de los siete modelos de pronóstico usados diariamente por el gobierno, cuatro de ellos muestran un alza considerable durante este mes de julio.

Ellos son los de la Universidad de Columbia, Universidad de California, la Universidad Johns Hopkins y el COVID-19 Simulator Consortium.

Estos modelos prevén que al 28 de julio habrá entre 7,500 a 15,000 hospitalizaciones por día.

Los modelos de Georgia Tech, el Institute of Health Metrics and Evaluation y el US Army Engineer Research and Development Center señalan una estabilización o un declive para la misma fecha alrededor de las 1,000 hospitalizaciones.

Sin embargo, solo en Texas el lunes 6 de julio fueron hospitalizadas 617 personas. En los primeros 6 días del mes han sido recluidos en centros médicos en este estado 2,189 personas.

Por su parte, en Florida, las hospitalizaciones en lo corrido del mes de julio ya suman 1,220.

Y son precisamente estos dos estados los que -bajos estos modelos de pronóstico- muestran las peores cifras de hospitalizaciones.

Por ejemplo, los modelos de la Universidades de Columbia y Johns Hopkins señalan que en Texas habrá un promedio diario de 2,000 hospitalizaciones al día al final del mes. El de la Universidad de California estima que la cifra puede llegar a las 8,000.

A su vez, en Florida, la mayoría de los modelos se ubican en el rango de las 1,000 hospitalizaciones, aunque el de la Universidad de Columbia lleva la cifra diaria a los 5,000.

En California, los modelos de las universidades de Columbia, UCLA y Johns Hopkins ubican el número de hospitalizaciones entre 1,300 y 1,500 por día.

Estos estados son los que, precisamente, registran mayores números de contagio desde que se inició la reapertura y los que están llevando a que el país esté por encima de las 50,000 infecciones diarias.

Estos modelos los usan los gobiernos federal, estatal y local para saber dónde enfocar recursos y tomar acciones frente a la pandemia.