Se desata el pánico en EEUU tras las primeras muertes por coronavirus

PORTLAND, Oregon - El coronavirus podría haber estado circulando durante semanas en el estado de Washington sin ser detectado, un hallazgo preliminar que pudiera significar que hay cientos de casos sin diagnosticarse en la entidad donde se confirmó la primera infección y las primeras dos muertes en el país, informaron investigadores tras analizar pruebas genéticas del patógeno.

Las autoridades estatales y locales incrementaron los exámenes para detectar la enfermedad mientras aumentaba el número de casos a nivel nacional, con nuevas infecciones anunciadas en Illinois, Rhode Island y el estado de Washington.

Una segunda persona murió el domingo en Washington. El Departamento de Salud Pública del Condado King, donde se asienta Seattle, indicó que un hombre de unos 70 años y que tenía condiciones médicas previas que lo convertían en paciente de riesgo murió el sábado en el hospital EvergreenHealth.

En total en este condado se han registrado 10 casos, incluyendo los dos fallecidos. Tres pacientes, entre los 70 y 90 años, se encuentran en estado crítico, de acuerdo con las autoridades locales.

En un asilo en Kirkland, Washington, 50 personas más están enfermas y se les hacen pruebas.

En otras partes, las autoridades anunciaron el domingo un tercer caso en Illinois y el primer caso en Rhode Island, mientras los estadounidenses preocupados corrían a las tiendas para abastecerse de bienes básicos como agua embotellada, alimentos enlatados y papel higiénico. La paciente hospitalizada en Rhode Island es una mujer de unos 40 años que había viajado a Italia el mes pasado.

El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, intentaron asegurarles a los estadounidenses que el gobierno federal está trabajando para garantizar que las autoridades estatales y locales tengan la capacidad de hacer pruebas para el coronavirus.

Ambos dijeron el domingo durante una serie de presentaciones en televisoras que se les han enviado a las autoridades estatales y locales miles de equipos para detectar el coronavirus, y que se mandarán miles más.

La escasez afecta tanto a la gente que intenta protegerse como los centros médicos.

“Deberían saber que tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo para cuidarlos”, dijo Azar, y agregó que informarán sobre los casos adicionales y que el riesgo general para los estadounidenses es bajo.

Mientras EEUU se prepara, científicos en el Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson y la Universidad de Washington dijeron el domingo que tenían evidencia de que el coronavirus podría haber estado circulando en el estado hasta por seis semanas sin detectarse, hallazgo que, de ser cierto, podría significar que hay cientos de casos sin diagnosticarse en el área. La investigación no ha sido publicada en una revista especializada ni examinada por otros científicos.

Científicos no relacionados con la investigación dijeron que los resultados no les sorprendían, y señalaron que para muchas personas - sobre todo las más jóvenes y sanas - los síntomas no son mucho peores que los de una influenza o gripe fuerte.

Pence y Azar hablaron un día después de que el presidente Donald Trump aprobara nuevas restricciones para viajes internacionales con el fin de evitar la propagación en EEUU del nuevo virus, que surgió primero en China. Ahora hay más de 80,000 casos a nivel mundial y casi 3,000 muertes.

Las nuevas restricciones de viaje de EEUU son aplicables a Irán, aunque los viajes de estadounidenses ahí ya están muy limitados, así como a regiones muy afectadas en Italia y Corea del Sur. Trump tuiteó el domingo que cualquier persona proveniente de esos países será revisada a su llegada a EEUU.

El número de casos conocidos del coronavirus en EEUU alcanzó los 70 el domingo.