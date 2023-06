“Abrí la puerta y salté”: mujer se lanza de un Lyft al creer que su conductor la iba secuestrar

Una mujer de Arlington, Virginia, dice que se lanzó de un Lyft cuando el conductor se negó a llevarla a su destino y la ignoró cuando le preguntó a dónde iba.

Cuando Katlyn se subió a su Lyft por la tarde del sábado, dijo que rápidamente se dio cuenta que algo estaba mal.

“Él realmente casi le pega a la persona enfrente de él, que me dejó con el alma en vilo. O sea, estaba a un pie de él”, relató.

Según Katlyn, el conductor luego cambió la dirección en su sistema de navegación a una que quedaba lejos de dónde se dirigía inicialmente y no contestaba sus preguntas.

“Él solo me ignora, y yo le digo, ‘Señor, ¿hola? ¿Me escucha?’ y en este punto yo estoy cerca de él tratando de ver qué hace desde el asiento trasero, y él solo me está ignorando”, explicó. “A este punto estoy gritando, me puse frenética, porque ¿quién simplemente ignora a alguien así?”.

La mujer indicó que luego le llegó un mensaje de la aplicación de Lyft que decía que parecía que no iba hacia su destino, y que le diera clic a un enlace si necesitaba ayuda.

En un punto, el auto desaceleró y Katlyn dijo que vio una oportunidad para escaparse.

"Estaba, como, 'No voy a averiguar a dónde planeas llevarme'", resaltó. "Agarré mis cosas, comencé a buscar a tientas para abrir la puerta y salté [del auto]".

Katlyn dice que reportó el incidente a Lyft y supuestamente la compañía le informó que estaban tomando en serio sus preocupaciones. Pero al día siguiente, Lyft desactivó su cuenta, según denunció.

La mujer dice que recibió un correo electrónico de Lyft diciendo que la compañía desactivó su cuenta debido a "supuestas violaciones de seguridad" porque "saltó del automóvil mientras el vehículo estaba en movimiento".

"Estoy como, '¿Qué? Soy una víctima aquí'", dijo Katlyn. "Fue tan al revés. No tenía sentido para mí".

Katlyn dijo que tuvo que protestar varias veces antes de que Lyft finalmente restaura su cuenta.

La empresa también le envió un mensaje que decía en parte: “Este tipo de comportamiento por parte de un conductor es completamente inaceptable y es algo que absolutamente no toleramos en la comunidad de Lyft. Tenga en cuenta que las inquietudes que nos ha señalado han sido investigadas y he seguido personalmente a este conductor para tomar las medidas apropiadas y necesarias”.

Los tuits de Katlyn sobre la experiencia se volvieron virales y han sido vistos más de dos millones de veces. Katlyn dice que está compartiendo la experiencia para tratar de evitar que le suceda a otras personas.

"Esto está mucho más allá de mí. Se trata de la seguridad de las mujeres en general, y se necesita hacer algo más", recalcó.

Por su parte, un portavoz de Lyft dio la siguiente declaración a Telemundo 44:

"La seguridad es fundamental para Lyft. Tomamos informes como este con seriedad y siempre trabajamos para tomar medidas correctivas inmediatas. Lamentablemente, nuestra primera respuesta se quedó corta y, por lo tanto, hemos reactivado la cuenta de la pasajera y la contactamos para ofrecerle nuestro apoyo", reza el comunicado.

"Desde el primer día, hemos trabajado arduamente para diseñar políticas y características que ayuden a proteger tanto a los conductores como a los pasajeros, y siempre estamos buscando formas de hacer de Lyft una plataforma aún más segura para nuestra comunidad", concluyó.

Los expertos hacen las siguientes recomendaciones para reforzar la seguridad al momento de solicitar un viaje en un vehículo privado: