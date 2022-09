¿Salvar a la tierra? Por qué una nave espacial de la NASA chocará contra un asteroide

CABO CAÑAVERAL, Florida — Una nave espacial llamada Dart se concentrará en el asteroide el lunes, con la intención de golpearlo de frente a 14,000 mph (22,500 kph). El impacto debería ser suficiente para empujar al asteroide a una órbita ligeramente más estrecha alrededor de su roca espacial compañera, lo que demuestra que si un asteroide asesino alguna vez se dirige hacia nosotros, tendríamos una gran posibilidad de desviarlo.

"Esto es material de libros de ciencia ficción y episodios realmente cursis de 'StarTrek' de cuando era niño, y ahora es real", dijo el jueves el científico del programa de la NASA, Tom Statler.

Cámaras y telescopios observarán el choque, pero llevará días o incluso semanas averiguar si realmente cambió la órbita.

La prueba de defensa planetaria de $325 millones comenzó con el lanzamiento de Dart el otoño pasado.

OBJETIVO ASTEROIDE

El asteroide con la diana es Dimorphos, a unos 9.6 millones de kilómetros (7 millones de millas) de la Tierra. En realidad, es el insignificante compañero de un asteroide de 2,500 pies (780 metros) llamado Didymos, que en griego significa gemelo. Descubierto en 1996, Didymos gira tan rápido que los científicos creen que arrojó material que finalmente formó una pequeña luna. Dimorphos, de aproximadamente 525 pies (160 metros) de ancho, orbita su cuerpo principal a una distancia de menos de una milla (1.2 kilómetros).

“Esto realmente se trata de la desviación de asteroides, no de la interrupción”, dijo Nancy Chabot, científica planetaria y líder del equipo de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que está gestionando el esfuerzo. “Esto no va a hacer estallar el asteroide. No lo va a poner en muchos pedazos”. Más bien, el impacto excavará un cráter de decenas de metros (yardas) de tamaño y arrojará alrededor de 2 millones de libras (1 millón de kilogramos) de rocas y tierra al espacio.

La NASA insiste en que hay cero posibilidades de que un asteroide amenace a la Tierra, ahora o en el futuro. Por eso se eligió a la pareja.

DART, EL IMPACTADOR

El laboratorio de Johns Hopkins adoptó un enfoque minimalista al desarrollar Dart, abreviatura de Prueba de redirección de doble asteroide, dado que es esencialmente un ariete y se enfrenta a una destrucción segura. Tiene un solo instrumento: una cámara utilizada para navegar, apuntar y registrar la acción final. Dimorphos, que se cree que es esencialmente un montón de escombros, emergerá como un punto de luz una hora antes del impacto, asomándose cada vez más en las imágenes de la cámara que se transmiten a la Tierra. Los agentes confían en que Dart no chocará contra el Didymos más grande por error. La navegación de la nave espacial está diseñada para distinguir entre los dos asteroides y, en los últimos 50 minutos, apuntar al más pequeño.

Con el tamaño de una pequeña máquina expendedora de 570 kilogramos (1,260 libras), la nave espacial se estrellará contra aproximadamente 5,000 millones de kilogramos (11,000 millones de libras) de asteroide. “A veces lo describimos como chocar un carrito de golf contra una Gran Pirámide”, dijo Chabot.

A menos que Dart falle, la NASA pone las probabilidades de que eso suceda en menos del 10%, será el final del camino para Dart. Si pasa aullando entre ambas rocas espaciales, las volverá a encontrar en un par de años para la Toma 2.

SALVAR A LA TIERRA

El pequeño Dimorphos completa una vuelta alrededor del gran Didymos cada 11 horas y 55 minutos. El impacto de Dart debería quitarle unos 10 minutos. Aunque el golpe en sí mismo debería ser evidente de inmediato, podría llevar algunas semanas o más verificar la órbita modificada de la pequeña luna. Las cámaras en Dart y un mini satélite tagalong capturarán la colisión de cerca. Los telescopios en los siete continentes, junto con los telescopios espaciales Hubble y Webb y la nave espacial Lucy de caza de asteroides de la NASA, pueden ver un destello brillante cuando Dart golpea a Dimorphos y envía corrientes de roca y tierra en cascada al espacio. Los observatorios rastrearán el par de asteroides mientras giran alrededor del sol, para ver si Dart alteró la órbita de Dimorphos. En 2024, una nave espacial europea llamada Hera seguirá el viaje de Dart para medir los resultados del impacto.

Aunque el empujón previsto debería cambiar la posición de la pequeña luna solo ligeramente, eso se sumará a un cambio importante con el tiempo, según Chabot. “Entonces, si fuera a hacer esto para la defensa planetaria, lo haría con cinco, 10, 15, 20 años de anticipación para que esta técnica funcione”, dijo. Incluso si Dart falla, el experimento aún proporcionará información valiosa, dijo Andrea Riley, ejecutiva del programa de la NASA. “Es por eso que probamos. Queremos hacerlo ahora y no cuando haya una necesidad real”, dijo.

MUCHAS MISIONES DE ASTEROIDES

El planeta Tierra está en una carrera de persecución de asteroides. La NASA tiene cerca de una libra (450 gramos) de escombros recogidos del asteroide Bennu que se dirige a la Tierra. El alijo debería llegar el próximo septiembre. Japón fue el primero en recuperar muestras de asteroides, logrando la hazaña dos veces. China espera hacer lo mismo con el lanzamiento de una misión en 2025.

Mientras tanto, la nave espacial Lucy de la NASA se dirige a asteroides cerca de Júpiter, después de su lanzamiento el año pasado. Otra nave espacial, Near-Earth Asteroid Scout, está cargada en el nuevo cohete lunar de la NASA en espera del despegue; utilizará una vela solar para volar más allá de una roca espacial de menos de 60 pies (18 metros) el próximo año. En los próximos años, la NASA también planea lanzar un telescopio de censo para identificar asteroides difíciles de encontrar que podrían presentar riesgos.

Una misión de asteroide está en tierra mientras una junta de revisión independiente sopesa su futuro. La nave espacial Psyche de la NASA debería haberse lanzado este año a un asteroide rico en metales entre Marte y Júpiter, pero el equipo no pudo probar el software de vuelo a tiempo.

LA VISIÓN DE HOLLYWOOD

Hollywood ha producido docenas de películas sobre asteroides a lo largo de las décadas, incluida "Armageddon" de 1998, que llevó a Bruce Willis a Cabo Cañaveral para filmar, y "Don't Look Up" del año pasado con Leonardo DiCaprio al frente de un todo- elenco de estrellas. El oficial de defensa planetaria de la NASA, Lindley Johnson, cree que los ha visto todos desde "Meteor" de 1979, su favorito personal "desde que Sean Connery me interpretó".

Si bien algunas de las películas de ciencia ficción son más precisas que otras, señaló, el entretenimiento siempre gana. La buena noticia es que la costa parece despejada para el próximo siglo, sin amenazas conocidas. De lo contrario, “sería como las películas, ¿no?”, dijo el jefe de la misión científica de la NASA, Thomas Zurbuchen. Sin embargo, lo que es preocupante son las amenazas desconocidas. Menos de la mitad de los objetos de 460 pies (140 metros) han sido confirmados, con millones de objetos más pequeños pero aún peligrosos zumbando alrededor.

“Estas amenazas son reales y lo que hace que este momento sea especial es que podemos hacer algo al respecto”, dijo Zurbuchen. No haciendo estallar un asteroide como lo hizo el personaje de Willis, que sería un recurso de última hora, o rogándoles a los líderes gubernamentales que tomen medidas como lo hizo el personaje de DiCaprio en vano. Si el tiempo lo permite, la mejor táctica podría ser empujar el asteroide amenazante fuera de nuestro camino, como Dart.

