Condenan a hombre de Nuevo México por violación y asesinato de mujer en California en 1980

Un hombre de Nuevo México fue condenado el martes por violar y matar a una mujer de 79 años hace más de cuatro décadas en un caso sin resolver que fue resuelto con evidencia de ADN del lugar del crimen en un apartamento de Anaheim.

Andre Lepere, de 64 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado con una sentencia mejorada porque el crimen se cometió durante una violación. Podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando sea sentenciado el próximo mes.

El caso es uno de los procesamientos por asesinato sin resolver más antiguos de Anaheim.

Lepere tenía 22 años y vivía en el sur de California en 1980 cuando un vecino de Viola Hagenkord descubrió su cuerpo en el dormitorio de su apartamento de Anaheim. Había señales de lucha, dijeron las autoridades.

Hagenkord había sido agredida sexualmente, se le rompieron las costillas y la amordazaron con una funda de almohada que la asfixió, dijeron los fiscales.

El semen se recolectó en un kit de violación, pero las pruebas de ADN estaban en sus inicios. El caso se enfrió, pero el año pasado, la evidencia fue reexaminada y las pruebas avanzadas el año pasado vincularon a Lepere con el ADN.

Lepere a veces se quedaba con su hermana en Pebble Cove Apartments en Anaheim. Hagenkord vivía a unas pocas unidades de distancia. Los vecinos estaban preocupados cuando no habían visto a Hagenkord, muy conocida en todo el complejo, durante dos días.

En su juicio, Lepere testificó que tuvo relaciones sexuales consentidas con Hagenkord y negó haberla atacado, una afirmación que el fiscal calificó de ridícula.

Cuando se le preguntó sobre la evidencia de ADN en la corte, Lepere no negó que fuera suya, pero negó haber violado o asesinado a Hagenkord. Testificando en su propia defensa, dijo que ella estaba viva cuando salió de la residencia.

“Tenía 22 años”, dijo Lepere, informó Los Angeles Times. “Tenía muchas mujeres que me gustaban”.

El fiscal de distrito adjunto Christopher Alex le dijo al jurado que Hagenkord, quien nació en 1900, renunció a los hombres después de divorciarse de su esposo antes de la Gran Depresión, informó el Registro del Condado de Orange.

Se refirió a la afirmación de Lepere de que alguien más atacó a Hagenkord y dejó su propio ADN no detectable como "ridícula".

"La cadena de coincidencias más increíble que jamás podría ocurrirle a un hombre inocente", dijo Alex.

Más tarde, Lepere se fue de California y vivió en varios lugares, incluidos Washington, Wyoming y Arizona, antes de ser arrestado el año pasado en Nuevo México.

