Tragedia familiar: niña muere al volante de auto con su padrastro a bordo

Una niña de 12 años que murió en un accidente automovilístico en Columbia, Maryland, mientras estaba detrás del volante el domingo temprano, conducía supuestamente junto a su padrastro, informó su madre a Telemundo 44.

La policía del condado Howard identificó como Josseline Molina-Rivas a la víctima del accidente en Broken Land Parkway.

Según las autoridades, la menor estaba en el asiento del conductor con un hombre de 36 años como pasajero identificado como Mario Arturo Artiga. La madre de la menor, Grecia Rivas, dijo a Telemundo 44 que Artiga es su esposo, padrastro de la niña.

La policía determinó que “vivían en el mismo apartamento en Basket Ring Road en Columbia con numerosos miembros de la familia y residentes”, de acuerdo con un comunicado del departamento.

Molina-Rivas y Artiga se dirigían hacia el sur por Broken Land Parkway, justo al sur de Cradlerock Way, en un Toyota Corolla 2017, indicó la policía. El automóvil chocó contra un árbol alrededor de las 2:10 a.m.

Molina-Rivas fue declarada muerta en el lugar. El hombre fue llevado al R Adams Cowley Shock Trauma Center de la Universidad de Maryland. Todavía estaba en estado grave hasta el lunes por la mañana.

MADRE AFIRMA QUE SE DESPERTÓ Y NO LOS ENCONTRÓ EN CASA

La madre de la víctima, Grecia Rivas, relató cómo se enteró que su hija había fallecido en un accidente de tránsito.

"Yo estaba dormida. Yo no sentía a la niña, y cuando yo me desperté, yo me asusté. Y no vi las llaves de mi carro. Yo no sabía dónde estaba Josseline", dijo. "Yo no sé nada. No sé ni para dónde iban... si cuando yo me acosté, me acosté con ella a la par... Por eso me desperté, porque mi hija no estaba a la par de mí".

Las autoridades informaron que aún no está claro por qué la niña conducía o por qué ella y el hombre estaban en el automóvil después de las 2 a.m. La investigación está en curso.

"¿Josseline iba manejando mi vehículo? Yo no sabía que mi hija andaba manejando mi carro. Yo nunca le di mi carro, yo nunca le enseñé a manejar", agregó Rivas.

Se cree que la velocidad fue un factor en el choque. Si alguna de las personas estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas es parte de la investigación, concluyó la policía.

"Mi niña era una niña tan inteligente, tan linda, tan buena hija. Mi niña era tan alegre. Le gustaba ir a la escuela", dijo Rivas. "Yo necesito ayuda para poder enterrar a mi hija porque me dijeron que si no la iba a sacar de ahí, la iban a cremar, y yo no quiero que me cremen a mi hija", agregó la madre.