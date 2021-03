Niño de Colorado sufre muerte cerebral tras supuesto reto en TikTok

COLORADO - Un niño de 12 años de Colorado se encuentra en estado crítico después de que su familia cree que intentó hacer un reto de TikTok que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento.

El hermano gemelo de Joshua Haileyesus lo encontró desmayado en el baño de la casa de la familia en Aurora, Colorado el 22 de marzo. Desafortunadamente los médicos les han dicho a los familiares que el niño tiene muerte cerebral, informó KCNC-TV.

“Me dieron la mala noticia de que no va a sobrevivir”, dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun. “Les estaba suplicando en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él’’.

El lunes, un grupo se reunió frente al Children's Hospital Colorado en Aurora para orar por el niño, que está con vida.

“Es un luchador, puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días”, dijo Zeryihun. "Es desgarrador verlo acostado en esa cama".

El padre dijo que unos días antes de que encontraran a su hijo inconsciente, se jactó con su hermano de poder contener la respiración por un minuto. La familia espera que su historia inspire a otros a hablar sobre cualquier juego o desafío que pueda causar lesiones graves.

La estación de televisión informó que a Joshua le encanta el fútbol y los videojuegos, pero se destacó por su pasión por el Ejército. También mostró señales tempranas de que sería un gran pastor de iglesia.

Un comunicado emitido por TikTok este martes expresó profundas condolencias por el niño y su familia.

"En TikTok, no tenemos más prioridad que proteger la seguridad de nuestra comunidad, y el contenido que promueve o glorifica el comportamiento peligroso está estrictamente prohibido y se elimina de inmediato para evitar que se convierta en una tendencia en nuestra plataforma", dijo TikTok. "También bloqueamos búsquedas y hashtags relacionados para disuadir a las personas de participar o compartir contenido potencialmente peligroso".

Una búsqueda en TikTok de #blackoutchallenge este martes por la tarde no arrojó ningún resultado, y en una nota se encontró que la "frase puede estar asociada con un comportamiento o contenido que viola las pautas del sitio".