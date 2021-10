Papas fritas y otras delicias: incentivos para que los presos en NY se vacunen

NUEVA YORK - Las cárceles estatales de Nueva York animan a los reclusos a recibir la vacuna contra el COVID-19 con un incentivo para el paladar: ofrecen papas fritas.

Un memorando reciente enviado por el comisionado interino de Prisiones del estado enumera la pizza y la comida de McDonald's entre los últimos incentivos para que los prisioneros se vacunen.

The Auburn Citizen obtuvo una copia del memo y lo informó esta semana. Las ofertas especiales deben incluir comida que no sea cerdo y las prisiones no pueden gastar más de $ 10 por preso, decía el memo.

Anthony Annucci, comisionado interino del Departamento de Prisiones y Supervisión Comunitaria del estado, dijo en el memorando que el programa de incentivos se ofrecerá hasta el 8 de diciembre.

Según Citizen, el Estado también ofrece una “comida navideña especial de rosbif navideño” para las cárceles que aumentan sus tasas de vacunación de los reclusos en un 10%.

Un portavoz de la prisión estatal dijo al periódico que los funcionarios de la prisión consultaron con los comités de enlace de los reclusos para idear los incentivos.

Aproximadamente la mitad de los casi 32,000 reclusos del estado han sido vacunados hasta el 18 de octubre.