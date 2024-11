¿Podrá realmente hacer algo el nuevo “departamento” de Elon Musk y Vivek Ramaswamy?

Los demócratas y los grupos de buen gobierno se muestran escépticos sobre cuánta influencia tendrá la comisión asesora externa del presidente electo Donald Trump, presidida por el multimillonario Elon Musk y el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy, sobre el gasto público y el estado de la fuerza laboral federal.

Desde que Trump anunció sus planes para un “Departamento de Eficiencia Gubernamental” o “DOGE” (un juego de palabras con una criptomoneda que Musk ha promovido), tanto Musk como Ramaswamy han hablado de sus grandes planes para recortar las regulaciones y el gasto gubernamentales y, al mismo tiempo, reducir la fuerza laboral federal.

A pesar de su nombre, en realidad no será un “departamento”, como el Departamento de Educación o el Departamento de Seguridad Nacional. La creación de una agencia gubernamental requeriría la aprobación del Congreso. El esfuerzo ni siquiera se realizará dentro del gobierno.

Trump dijo en su declaración del martes que DOGE “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala”, y agregó que el trabajo de Musk y Ramaswamy se completará “a más tardar el 4 de julio de 2026”.

“Se hará mucho más rápido”, dijo Musk el miércoles en su plataforma X.

Pero el lugar de la comisión fuera de la estructura formal del gobierno planteó muchas preguntas sobre qué tan probable es que logre sus objetivos.

Max Stier, presidente y director ejecutivo de Partnership for Public Service, un grupo sin fines de lucro dedicado a hacer que el gobierno funcione de manera más efectiva, dijo que la verdadera autoridad recae en los secretarios del gabinete y los jefes de agencias que Trump está eligiendo.

“Desde fuera, ¿serán capaces Musk y Ramaswamy de hacer mucho? Es muy difícil ver cómo será el caso”, dijo Stier en una entrevista. “Hay 450 departamentos cuando se miran los principales componentes de nuestro gobierno. Las personas que los dirigen son los líderes que se están nombrando en este momento. Se puede decir ‘Haz esto’ o ‘Haz aquello’ desde fuera, pero para lograrlo, se necesita gente que realmente sepa cómo hacer que las cosas sucedan y ejecutarlas de manera efectiva”.

Stier dijo que aún no ha visto al equipo de transición de Trump presentar un plan que realmente mejore el funcionamiento del gobierno.

El llamado DOGE “es nuevamente un ejemplo en el que aún no parece ser un esfuerzo serio”, dijo Stier. “Es comprensible por qué el objetivo de hacer que nuestro gobierno sea más efectivo es bueno, pero hay todo tipo de razones por las que esta no es la manera de lograrlo”.

El trabajo de Musk y Ramaswamy concluirá el 4 de julio de 2026 con un gobierno más pequeño, pero con más eficiencia, según refiere el comunicado de Trump.

Tanto Musk como Ramaswamy ya han presentado algunas de sus ideas para la reforma del gobierno. Musk se ha comprometido a recortar $2 billones del presupuesto federal, aunque ha ofrecido pocos detalles sobre lo que buscaría recortar. El monto total de gasto discrecional en el presupuesto federal es de aproximadamente $1.7 billones de dólares, y Trump se ha comprometido a no recortar la Seguridad Social y Medicare, dos de los mayores gastos del gobierno. Durante un foro abierto a fines de octubre en X, Musk sugirió que sus recortes de gasto ideales podrían desencadenar dolor económico para la gente.

“Tenemos que reducir el gasto para vivir dentro de nuestras posibilidades”, dijo. “Y, como saben, eso necesariamente implica algunas dificultades temporales, pero garantizará la prosperidad a largo plazo”.

Maya MacGuineas, presidenta del grupo no partidista Committee for a Responsible Federal Budget, destacó el gasto federal en Seguridad Social y Medicare, y dijo que la nueva comisión “debería mirar más allá de simplemente reducir el fraude y la burocracia para identificar también los lugares donde el contribuyente no está obteniendo el mejor valor por su dinero”.

“Es importante destacar que el proceso deberá ser lo más bipartidista posible para ayudar con la entrega y la implementación de ideas”, dijo en una declaración, y agregó: “Se necesitará un enfoque de todos a bordo para arreglar nuestra situación fiscal, y este esfuerzo podría hacer una contribución tremenda”.

Un área en la que Musk se centró después de que se anunció el panel fue el gasto en investigación médica. Ramaswamy, por su parte, dijo el miércoles en X que el gobierno no debería asignar dinero para programas que han expirado.

“Hay más de 1,200 programas que ya no están autorizados pero que aún reciben asignaciones”, escribió. “Esto es una locura total. Podemos y debemos ahorrar cientos de miles de millones cada año desfinanciando programas gubernamentales que el Congreso ya no autoriza. Desafiaremos a cualquier político que no esté de acuerdo a defender al otro lado”.

La publicación de Ramswamy provocó que algunos usuarios señalaran que entre esos programas vencidos se encuentra la atención médica para veteranos, uno de los mayores gastos en ese rubro.

“No está claro en este momento cuál será el papel o el mandato exacto de este comité asesor”, dijo Joe Spielberger, asesor de políticas del Proyecto de Supervisión Gubernamental, un organismo de control gubernamental no partidista. “Pero, en primer lugar, poner a dos idiotas a cargo de la eficiencia gubernamental suena bastante contraintuitivo como punto de partida”.

Ramaswamy, el fundador de la empresa de biotecnología Roivant Sciences, se centró en recortar la burocracia federal durante su etapa como candidato presidencial republicano. Hablando con NBC News como candidato, describió su deseo de utilizar lo que se conoce como regulaciones de “reducción de personal” para recortar la fuerza laboral federal y al mismo tiempo cerrar una serie de agencias federales.

Ramaswamy predijo que superaría cualquier desafío legal porque no estaba proponiendo despedir a funcionarios de carrera individuales, que están cubiertos por las protecciones del servicio civil, sino instituir despidos generalizados, eliminando puestos de trabajo por completo.

Ramaswamy también buscó eliminar el FBI; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; el Departamento de Educación; la Comisión Reguladora Nuclear; y el Servicio de Alimentos y Nutrición dentro del Departamento de Agricultura.

Hablando recientemente con la personalidad conservadora de los medios Tucker Carlson en X, Ramaswamy predijo que los republicanos podrían desencadenar un éxodo masivo de la fuerza laboral federal simplemente ordenando una semana laboral de cinco días en la oficina en todo el gobierno, estimando que "el 25%" de los funcionarios públicos se irían poco después.

Los demócratas reconocieron que tenían poca capacidad para impedir que la administración Trump promulgara los cambios que sugieren Musk y Ramaswamy.

“Esta es la verdad: la única fuerza gobernante que puede detener o moderar eso [va a] ser los republicanos más valientes en la Cámara o en el Senado”, dijo el senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania. “No vamos a ser nosotros, porque no tendremos los votos. No tenemos los votos. Somos minoría. Todo se reducirá a cuánta locura, cuánta absurdidad los republicanos en la Cámara o el Senado quieran obstaculizar o no”.

Los funcionarios públicos y sus defensores ya habían estado preocupados por una piedra angular de la agenda prometida de Trump: reinstaurar la orden ejecutiva “Schedule F” implementada brevemente al final de su primer mandato, que permite a su administración reclasificar a decenas de miles de funcionarios civiles federales con funciones en la formulación de políticas en puestos políticos a voluntad, lo que hace que sea mucho más fácil despedir y reemplazar.

“En muchos sentidos, esto suena como la última iteración de la guerra contra el servicio civil federal y la persecución de los trabajadores federales como oponentes ideológicos o enemigos del pueblo, no en función de su capacidad para hacer los trabajos para los que están contratados, sino porque personas [como] Elon y Vivek se oponen ideológicamente a esas agencias o esos departamentos o los roles específicos que están desempeñando”, dijo Spielberger. “Esto debería verse como un intento real, no de tratar de obtener más responsabilidad gubernamental, sino simplemente de desmantelar agencias y departamentos y purgar la fuerza laboral federal donde lo consideren apropiado”.

Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, es la persona más rica del mundo y lanzó un súper PAC que gastó más de $200 millones en aumentar las posibilidades electorales de Trump este año. Ha estado al lado de Trump durante todo el proceso de transición, y una persona familiarizada con Trump le dijo a NBC News que se está “comportando como si fuera un copresidente y se está asegurando de que todos lo sepan”.

Cuando Musk se hizo cargo de la empresa de redes sociales Twitter (a la que rebautizó como X), despidió a una proporción considerable de su fuerza laboral.

SpaceX también tiene $3,600 millones en contratos gubernamentales, lo que según los defensores presentaba un claro conflicto de intereses por su capacidad de recomendar recortes de gastos y regulaciones al gobierno.

“Colocar a Elon Musk, el máximo magnate corporativo, en autoridad sobre la eficiencia del gobierno es ridículo”, dijo Lisa Gilbert, copresidenta del grupo progresista de defensa de los derechos del consumidor Public Citizen, en una declaración. “Musk no solo no sabe nada sobre eficiencia y regulación gubernamentales, sino que sus propios negocios han infringido regularmente las mismas reglas que él estará en posición de atacar en su nuevo puesto de ‘zar’. Esta es la máxima corrupción corporativa”.

La respuesta demócrata a la comisión ha sido mixta. La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, dijo en X que el comité “ha tenido un gran comienzo con un liderazgo dividido: dos personas para hacer el trabajo de una persona. Sí, esto parece REALMENTE eficiente”. Pero el representante Dean Phillips, demócrata por Minnesota, que se postuló brevemente para presidente en este ciclo, respondió a las noticias en X: “Soy un demócrata a favor de la eficiencia gubernamental. 🙋🏼‍♂️”

El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, dijo: “No tengo idea de lo que van a hacer, quién va a trabajar para ellos, pero sospecho que la tarea puede ser un poco más difícil de lo que creen. En lugar de simplemente recortar 2 billones de dólares, tal vez quieran analizar exactamente cuál debería ser la prioridad en este momento. Y tengo la esperanza de que sean un poco más cuidadosos y reflexivos de lo que podrían ser si recortaran y quemaran”.

El senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, dijo que estaba dispuesto a darle una oportunidad a la comisión liderada por Musk y Ramaswamy, y dijo que el presidente Bill Clinton también intentó destacar y erradicar las ineficiencias del gobierno.

“He estado diciendo esto durante mucho tiempo. Hay que empezar con las agencias de defensa”, dijo Booker. “Aún tenemos un problema de adquisiciones que nunca se ha abordado y que podría ahorrarle a nuestro país miles de millones de dólares. Hay sistemas heredados en los que invertimos que no son lo que necesitamos para el siglo XXI. Por lo tanto, repito, no voy a condenar reflexivamente las cosas que hace Donald Trump. Voy a evaluarlas”.

Sin embargo, agregó que los demócratas no apoyarían la iniciativa DOGE si se convirtiera en una forma de “socavar nuestras tradiciones democráticas, las agencias que hacen que las corporaciones rindan cuentas”.

Thomas Schatz, presidente de Citizens Against Government Waste, se mostró optimista sobre la iniciativa DOGE y predijo que podría lograr eficiencias significativas en las operaciones gubernamentales. Como el partido de Trump controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado, el Congreso está en condiciones de aprobar las recomendaciones que elabore el comité, afirmó.

“En este segundo mandato en particular, el presidente Trump tiene una mejor comprensión de lo que se debe hacer y cómo hacerlo”, afirmó Schatz. “No hizo esto en su primer mandato y sabe lo difícil que es implementar estas cosas”.

El paralelo más cercano a la iniciativa que Trump presentó puede ser la Comisión Grace, que el presidente Ronald Reagan creó en 1982 para erradicar esas ineficiencias. La comisión recibió el nombre de un empresario del sector privado, J. Peter Grace.

Reagan, mediante acciones ejecutivas, ahorró $100,000 millones de los $424,000 millones de los ahorros recomendados por la Comisión Grace habrían proporcionado en tres años, dijo Schatz, cuyo grupo surgió de la Comisión Grace.

Un joven abogado de la Casa Blanca escribió en un memorando interno en 1985 que sería un "desastre" establecer un comité asesor de ejecutivos del sector privado para implementar las recomendaciones de la Comisión Grace.

En una advertencia que puede resultar profética dadas las relaciones comerciales de Musk con el gobierno federal, el abogado escribió: "Surgieron serios problemas de conflicto de intereses al tener a los directores ejecutivos corporativos examinando el funcionamiento interno de las agencias encargadas de regular sus negocios".

¿El abogado que escribió ese memorando? John Roberts, quien ahora es el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

