Alcaldesa advierte que declarará estado de emergencia si no encuentran jefe de policía

Sheng Thao, alcaldesa de Oakland, afirmó que declarará el estado de emergencia si la Comisión de Policía no encuentra tres candidatos razonables para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Policía de Oakland antes de fin de año.

La ciudad más grande del este de la Bahía ha tenido ocho jefes de policía en los últimos 14 años y no ha tenido un jefe permanente en siete meses, desde que Thao despidió a LeRonne Armstrong.

"Nuestra ciudad merece un gran jefe de policía que pueda venir y ponerse a trabajar. Es responsabilidad de la Comisión de Policía realizar una búsqueda y presentar a los finalistas y si no pueden hacerlo para finales de este año, entonces no tendré otra opción que declarar una emergencia para que podamos seguir adelante", dijo Thao a través de un comunicado.

Thao indicó que la comisión no está haciendo su trabajo, pero ellos difieren de esta afirmación.

"La alcaldesa despidió al exjefe sin un plan y se adelantó a la capacidad de la comisión para revisar el informe de la investigación", dijo en un comunicado Tyfahra Milele, presidenta de la Comisión de Policía de Oakland. "Después del despido del jefe, la alcaldesa se negó a reunirse con los dirigentes de la comisión durante dos meses, y la ciudad no entregó a la comisión una lista de consultores hasta mayo".

El departamento de policía ha estado bajo el liderazgo del jefe interino Darren Allison desde febrero, después de que Thao despidiera a Armstrong, quien fue descubierto por un panel independiente por haber manejado mal la mala conducta de los oficiales.

Oakland ha tenido una puerta giratoria de jefes en los últimos años. Anne Kirkpatrick fue despedida en febrero de 2020 después de tres años, dice, sin motivo. Se le concedieron $1.5 millones en una demanda por despido injustificado contra la ciudad.

En 2016, la ciudad pasó por tres jefes de policía en nueve días, después de que el jefe Sean Whent dejara el departamento a raíz de un escándalo de conducta sexual inapropiada que involucraba a varios agentes.

Oakland ha estado luchando contra el aumento de la delincuencia, la mala conducta policial y una falla de su sistema 911. La unidad de investigación de NBC Bay Area descubrió que la ciudad tuvo más de 50,000 llamadas abandonadas al 911 en un año, el doble que el año anterior. Una llamada abandonada es cuando la persona que llama al 911 cuelga antes de recibir ayuda.

Thao ha prometido $2.5 millones para mejorar ese sistema.

Thao tiene programada una conferencia de prensa para el mediodía del jueves sobre otros asuntos comerciales, pero probablemente se le pedirá que aborde el tema del jefe de policía.

AQUÍ ESTÁ LA DECLARACIÓN COMPLETA DE MILELE

"La Comisión aprecia los sentimientos expresados ​​por la NAACP sobre cómo el alcalde podría abordar la seguridad pública. También estamos profundamente decepcionados por la desviación intencionada por parte del alcalde de la NAACP y las preocupaciones de la comunidad al echarle la culpa a la Comisión por la falta de un jefe de policía, que fue impulsado por la propia alcaldesa.

El alcalde calificó la demanda de la comunidad de un estado de emergencia debido al aumento de la delincuencia como 'teatro político' y, en cambio, amenazó con declarar el estado de emergencia a la Comisión si no le entregaba una lista de candidatos. La amenaza de la alcaldesa a la Comisión es el "teatro político".

La Comisión ha estado actualizando públicamente a la comunidad sobre el cronograma de contratación, y el cronograma está publicado en el sitio web de la Comisión. El cronograma establece claramente que la Comisión anticipa enviar una lista de finalistas al alcalde el próximo mes. Estamos perplejos por los comentarios de la alcaldesa a la prensa, ya que también actualizamos a la alcaldesa y su oficina sobre el cronograma de contratación la semana pasada y su oficina confirmó la recepción.

La alcaldesa creó esta crisis y responsabilidad al despedir al exjefe de policía después de un informe de investigación externo realizado por una firma de San Francisco que tenía calidad, suficiencia y credibilidad cuestionables en su análisis y conclusiones. La alcaldesa despidió al exjefe sin un plan y sin previo aviso. Anuló la capacidad de la Comisión para revisar el informe de investigación.

Después del despido del jefe, la alcaldesa se negó a reunirse con los líderes de la Comisión durante dos meses y la ciudad no le dio a la Comisión una lista de consultores de búsqueda hasta mayo. En lugar de brindar apoyo y recursos inmediatos para que la Comisión hiciera su trabajo, la alcaldesa destituyó a un juez retirado del tribunal superior –uno de los siete comisionados regulares– y redujo gravemente la ya pequeña comisión de voluntarios no remunerados.

No obstante, la Comisión continúa haciendo su debida diligencia, realizando 5 foros públicos en toda la ciudad y virtualmente donde recibió comentarios críticos de más de 350 residentes de Oakland sobre lo que buscan en un jefe de policía. De conformidad con los Estatutos de la Ciudad, anticipamos brindar a la alcaldesa con una lista de finalistas el próximo mes para que ella haga la selección final.

Instamos a la alcaldesa a no convertir a la Comisión en un chivo expiatorio por la falta de respuesta de la ciudad a las preocupaciones de seguridad pública. Instamos a la alcaldesa a reemplazar inmediatamente al comisionado que ella destituyó en junio, como lo exigen los estatutos de la ciudad. E instamos a la alcaldesa a no amenazar con "usurpar la autoridad legal de la Comisión y la responsabilidad del proceso de contratación, como lo hizo con el despido del ex jefe de policía antes de que la Comisión deliberara".