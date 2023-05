“Que se pudra en la cárcel”: habla el padre de la niña presuntamente apuñalada hasta la muerte por su madre

Globos y flores adornan el frente de la casa donde vivía la pequeña de 10 años que murió apuñalada presuntamente por su madre en Oakland, California.

Su padre, Federico Lorenzo, de origen guatemalteco, dice que la madre de la niña fue quien la mató.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

El hombre identificó a su hija como Sofía Lorenzo, y a la madre, como Rosa, una mujer que sería originaria de Michoacán, México.

“Rosa le había hablado a su hermana en Sacramento, le dijo que había matado a la niña y que ella también se despidió porque se quiso suicidar, pero no le salió bien como ella quería, porque hasta lo que yo sé, está mejorando”, aseguró.

Federico contó que la madre no tenía antecedentes de ser violenta con la menor, y de hecho aseguró que no se explica lo sucedido: “No entiendo por qué hizo esto... no me cabe en la cabeza cómo mató a su propia hija”.

Recuerda que la última vez que vio a su hija, el Día de las Madres, notó algo extraño. “Ella no quería venir a la casa, ella quería quedarse allá, no tenía ganas de jugar, no tenía ganas de hablar”, dijo el padre de la pequeña.

Por ahora, él siente que todo esto es una pesadilla de la que quisiera despertar y asegura que la pequeña era todo para él. “Era una buena niña, muy sociable, muy juguetona, andaba con su sobrina y siempre cuando iba a visitar a la abuela, la ayudaba a hacer tortillas”, contó el hombre entre lágrimas.

La pequeña Sofía acababa de cumplir 10 años y según su padre, tenía muchos deseos de estudiar y quería comprar una casa grande para su familia.

Federico y Rosa ya estaban separados, y él quiere que ella pague por lo que presuntamente hizo. “Yo me voy a encargar de que se pudra en la cárcel, porque lo que hizo no tiene perdón de Dios”, aseguró.

La policía confirmó que la persona involucrada en este caso se encuentra en condición estable en el hospital, pero no han dado más detalles.