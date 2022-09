La inspiradora historia de un patinador de 7 años que busca llenar de orgullo a la comunidad hispana

El cielo es el límite para un pequeño del estado de Virginia que, asegura, será el mejor en la patineta para poner el nombre de los latinos en alto a nivel mundial.

Jaxon Vega tiene 7 años y nadie que lo entrene, ni reto que lo intimide. Así el niño de origen salvadoreño y nicaragüense está seguro que nació para conquistar.

“Lo admiran por la edad que tienen, la altura y lo como ven que un niño de esa edad de 7 años puede hacer esas cosas que hacen los adultos y no cualquiera tiene el valor de hacer eso”, dijo su padre, Walter Vega.

Desde saltar desde la rampa más alta hasta aprender nuevas técnicas sin pensar en las posibles consecuencias, el miedo no tiene lugar en la cabeza de Jaxon.

La aventura de patinar empezó durante la pandemia y llegó para quedarse.

“Durante la Navidad miré un video de Tony Hawk y me gustó mucho. Le pedí a mi mamá una patineta y en Navidad me la regaló”, dijo el pequeño. “La primera vez que me subí a una patineta, me sentí feliz”.

Su destreza en la patineta lo ha llevado a ganarse el respeto de quienes lo conocen y le ha dado el reconocimiento del mismo hombre que lo inspiró.

En varios de sus videos en redes sociales, el reconocido deportista Tony Hawk ha gustado de los videos de sus habilidades y se lo ha dejado saber.

“Mi meta para el futuro es aprender más trucos para ser como Tony Hawk”, dijo Jaxon. “Tengo todo para llegar a serlo”.

El apoyo y cuidados de sus padres hacen que la seguridad que tiene en sí mismo sea inquebrantable. Practica un deporte que, según ellos, lo llevará lejos.

“Le abre las puertas quitándole el miedo a las cosas que vengan adelante para su futuro”, dijo su padre. “Siento yo que le va a ayudar a él personalmente seguir adelante en el futuro en cualquier problema que pueda tener”.

La meta principal de Jaxon es llegar a la selección nacional de patineta, y aunque no sabe cuánto tiempo le tomará, él asegura que practicará con todas sus fuerzas.