Oficiales pudieron haber detenido la masacre en Uvalde en tres minutos, según policía estatal

AUSTIN, Texas – La policía tenía agentes suficientes en la escena de la masacre en la escuela de Uvalde como para detener al agresor tres minutos después de entrar al edificio, declaró el jefe de seguridad pública de Texas el martes, al condenar la operación policial como un “fracaso abyecto”.

Agentes policiales con fusiles permanecieron a la espera en un pasillo de la escuela durante casi una hora, mientras el hombre armado perpetraba el ataque del 24 de mayo que dejó 19 alumnos y dos maestras muertas.

El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, declaró en una audiencia en el Senado estatal sobre el manejo de la tragedia por la policía.

Padres y familiares del tiroteo escolar de Uvalde, Texas, cuestionaron una vez más el papel de la policía durante la masacre.

Las investigaciones federales, estatales y locales de la masacre se han enfocado en la lentitud de la respuesta policial.

Ocho minutos después del ingreso del agresor al edificio, un agente dijo que la policía tenía una palanca de hierro con la que podían forzar la puerta del aula, dijo McCraw. A los 19 minutos del ingreso, la policía llevó al edificio el primer escudo balístico, prosiguió.

Según McCraw, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arrendondo, decidió priorizar las vidas de sus agentes sobre las de los niños.

El jefe de seguridad pública detalló para la comisión una serie de oportunidades perdidas, comunicaciones fallidas y otros errores.

“Se ha dicho que no traía una radio consigo. Es verdad. No la tenía”, dijo McCraw acerca de Arredondo.

McCraw también dijo que la puerta del aula no se podía trabar desde el interior.

Además, dijo McCraw, las radios de la policía no funcionaban dentro de la escuela; las de los agentes de la Patrulla Fronteriza sí, pero no perfectamente.

Tres días después de la masacre, McCraw dijo que Arredondo tomó una “decisión errónea” cuando optó durante 70 minutos por no tomar por asalto el aula, a pesar de que en dos salones alumnos de cuarto grado llamaban desesperados al número de emergencias 911 y padres angustiados fuera de la escuela imploraban a los agentes que entraran.

Arredondo dijo luego que no se consideraba la persona al mando de la operación y daba por sentado que otra persona había tomado el mando. Arredondo ha rechazado varios pedidos de declaraciones de The Associated Press.

El agresor de 18 años utilizó un fusil semiautomático tipo AR-15.

Mientras el coronel McCraw testificaba en el Senado de Texas, Arredondo por primera vez respondió a preguntas del comité estatal a cargo de investigar la respuesta policial el día de la masacre. Sin embargo, esa audiencia se realizó a puerta cerrada en la Cámara de Representantes.

Tras su testimonio, Arredondo salió del Capitolio estatal sin responder a preguntas de la prensa y escoltado por varios oficiales.

Los miembros del comité investigativo – el representante republicano Dustin Borrows (DH-83), el representante demócrata Joe Moody (DH-78) y la jueza Eva Guzmán – han escuchado por varios días los testimonios de los oficiales escolares, autoridades que respondieron a la emergencia, y otros testigos en el Capitolio de Texas y en Uvalde.