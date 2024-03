Asesor de Trump debe presentarse a prisión tras orden de Corte de Apelaciones

WASHINGTON – Peter Navarro, un asesor del expresidente Donald Trump sentenciado a cuatro meses de prisión federal este año tras su condena por desafiar al comité del 6 de enero, debe presentarse en la prisión federal de Miami la próxima semana después de que un panel de jueces de la Corte de Apelaciones rechazara su intento de dejar su sentencia en suspenso.

Tres jueces del tribunal federal de apelaciones dictaminaron que Navarro "no había demostrado que su apelación presente cuestiones sustanciales de derecho o de hecho que puedan dar lugar a una revocación, un nuevo juicio, una sentencia que no incluya una pena de prisión o una pena de prisión reducida que sea menos que la cantidad de tiempo ya cumplido más la duración esperada del proceso de apelación".

Los abogados de Navarro indicaron anteriormente que buscarían llevar su caso a la Corte Suprema.

A Navarro se le ordenó presentarse en la prisión federal de Miami el 19 de marzo a las 2 p.m., según un expediente en el que los abogados de Navarro pidieron a la corte federal de apelaciones que pospusiera su fecha de entrega.

Navarro estuvo involucrado en los esfuerzos de Trump para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y fue citado por el comité del 6 de enero en febrero de 2022, pero se negó a brindar testimonio o los documentos solicitados.

El comité de la Cámara finalmente emitió su informe en diciembre de 2022, antes de que los republicanos tomaran el control de la Cámara en enero de 2023.

Los fiscales federales dijeron antes de su sentencia que Navarro "al igual que los alborotadores en el Capitolio, antepuso la política, no el país, y bloqueó la investigación del Congreso" y "eligió la lealtad al expresidente Donald Trump por encima del estado de derecho".

“Usted no es una víctima”, le dijo a Navarro el juez de distrito estadounidense Amit Mehta en su sentencia en enero. “Usted no es objeto de un procesamiento político, no lo es. Ha recibido todos los procesos que le corresponden".

La orden del jueves fue emitida por los jueces de circuito Patricia Millett, Robert Wilkins y Cornelia Pillard de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C.

Stanley Woodward, abogado que representa a Navarro, se negó a comentar sobre el fallo cuando NBC News lo contactó.