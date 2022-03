TSA: piloto ebrio de JetBlue intenta volar de NY a Florida; policía impide el despegue

Un piloto de JetBlue tuvo que ser retirado de la cabina minutos antes del despegue de un aeropuerto en el norte del estado de Nueva York el miércoles debido a que tenía un nivel de alcohol en la sangre más de cuatro veces el límite legal para volar, según los informes.

James Clifton, de 52 años, fue sometido a una prueba de alcoholímetro después de que la policía lo sacara del avión con destino a Fort Lauderdale desde el Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara, informó la Autoridad de Transporte Fronterizo de Niagara.

Clifton, residente de Orlando, Florida, fue descrito como ‘visiblemente borracho’ cuando pasó por seguridad antes de abordar el avión, lo que llevó a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte a notificar a la policía, según el informe.

Su contenido de alcohol en la sangre era de 0,17 por ciento, que es el doble del límite de 0,08 por ciento para conducir un automóvil y cuatro veces el límite de BAC de 0,04 por ciento impuesto a los pilotos, según las reglas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El vuelo 2465 de JetBlue, originalmente programado para salir de Buffalo a las 6:15 a.m., se retrasó cuatro horas y 10 minutos, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.com. El avión no despegó hasta las 10:25 a.m. y aterrizó en Florida a la 1:11 p.m.

De acuerdo con el libro de reglas de la Administración Federal de Aviación, los pilotos no pueden consumir alcohol dentro de las ocho horas previas a un vuelo y no pueden tener un contenido de alcohol en la sangre superior al 0,04 %. Un folleto de la FAA sobre la seguridad de los pilotos resume la regla como "8 horas desde la botella hasta el acelerador".

Sin embargo, algunas aerolíneas eligen establecer reglas más estrictas para sus empleados. United Airlines, por ejemplo, supuestamente cambió su límite de bebida para los pilotos a 12 horas antes de un vuelo.

Mira las imágenes.

JetBlue informó poco después que el piloto fue destituido de sus funciones.

“La seguridad de los clientes y miembros de la tripulación de JetBlue es nuestra primera prioridad. Nos adherimos a todas las reglas y requisitos [del Departamento de Transporte] con respecto al alcohol en todo momento y tenemos una política interna muy estricta de tolerancia cero sobre el alcohol”, dijo la empresa en un comunicado.

“Somos conscientes del incidente que ocurrió esta mañana en Buffalo y estamos cooperando plenamente con las fuerzas del orden. También estamos realizando nuestra propia investigación interna”, agregó la empresa.

No está claro si se acusará a Clifton, pero, según los informes, cooperó con la policía cuando lo sacaron de la cabina después de que un oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés) notó que estaba ebrio.