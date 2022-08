Tiroteo en famoso hotel del Strip de Las Vegas deja un muerto y dos heridos

Un tiroteo en una habitación del hotel The Mirage en Las Vegas Strip dejó un muerto y dos heridos e involucró a tres personas, informó la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés).

Los hechos fueron reportados a través del 911 a eso de las 8:30 p.m. del jueves y se informó sobre una balacera en la zona.

De la información preliminar se desprende que cuatro personas estaban dentro de una habitación cuando uno de ellos abrió fuego contra dos mujeres y un hombre.

En una corta rueda de prensa, pasada la medianoche del viernes, el oficial de la LVMPD, Dori Koren, confirmó que ambas mujeres fueron transportadas a un hospital y están recibiendo atención médica, mientras que el hombre falleció en la escena.

Koren detalló que no descartan que estas cuatro personas se conocían, pero no precisó si se trata de locales o turistas. También se le cuestionó si la balacera ocurrió en el piso 8 del famoso hotel, pero no respondió.

Por lo pronto, la policía se encuentra tras la pista del sospechoso que se cree es un hombre entre los 40 y 50 años.

Se le pidió a la ciudadanía que, de tener información cooperen para esclarecer el caso. La investigación continúa.

VIOLENCIA EN ZONAS TURÍSTICAS

A mediados del mes de junio un tiroteo en el Fremont Street Experience dejó a una persona de 23 años muerta tras una aparente discusión.

Dos semanas después (inicios del mes de julio), otra balacera ocurrió en este mismo lugar donde una persona resultó herida.