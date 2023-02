Presentan cargos contra menor de 15 años por golpiza a niña en autobús escolar

Los fiscales presentaron cargos penales por agresión contra un adolescente de 15 años que fue visto en un video golpeando repetidamente a una niña de 9 años en un autobús escolar en Miami-Dade.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, anunció el martes que los cargos se presentarían en los tribunales de menores.

El incidente ocurrió el 1 de febrero en un autobús de la Academia Coconut Palm K-8 en Homestead y fue captado en un video de teléfono celular.

Las imágenes que se publicaron en las redes sociales mostraban a un grupo de estudiantes discutiendo antes de que el adolescente mayor comenzara a golpear a la niña de 9 años.

Se vio a un segundo estudiante unirse al feroz ataque.

Inicialmente, el joven de 15 años recibió una citación civil, también conocida como arresto por escrito, pero Fernández Rundle dijo que se justificaba un cargo más grave.

"El video del autobús escolar del 1 de febrero de 2023 de un niño de 15 años golpeando a una niña de 9 muestra claramente que esta golpiza fue mucho más grave que un simple altercado entre estudiantes. El oficial de policía de la escuela que investigó el asunto tenía la discreción de emitir una citación civil, como lo hizo el oficial aquí, o hacer un arresto por un delito menor de agresión", dijo Fernández Rundle en un comunicado.

“Creemos que, con base en la evidencia y las circunstancias, el uso de una citación civil fue incompatible con el nivel de violencia mostrado por el joven de 15 años contra su víctima, mucho más joven y pequeña. Como resultado, hemos presentado cargos de agresión criminal ante nuestros tribunales de menores".

Los funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade dijeron que los estudiantes involucrados serían disciplinados de acuerdo con el código de conducta estudiantil.

La madre de la niña dijo que comenzó como una discusión verbal y se intensificó.

“Esto debe solucionarse de inmediato. Nuestros hijos están en peligro en la escuela, donde confiamos en otras personas para que hagan su trabajo”, dijo la madre, que solo quiso ser identificada como Jenni. “Eso no es justificable. No importa lo que se haya dicho. Nuestros niños deben aprender que con la violencia no se resuelve nada”.