Profesores y estudiantes demandan a una universidad cristiana por una prohibición de contratación a personas LGBTQ

SEATTLE, Washington - Las divisiones sobre las políticas relacionadas con LGBTQ han estallado recientemente en varias universidades religiosas de los Estados Unidos. El lunes, hubo un nuevo giro dramático en uno de los campos de batalla más rencorosos: la Seattle Pacific University.

Un grupo de estudiantes, profesores y personal de la universidad cristiana demandó a los líderes de la junta directiva por negarse a desechar una política de empleo que prohibía a las personas en relaciones del mismo sexo trabajar a tiempo completo en SPU. Los 16 demandantes dicen que la postura de los fideicomisarios, ampliamente opuesta en el campus, es un incumplimiento de sus deberes fiduciarios que amenaza con dañar la reputación de SPU, empeorar las dificultades de inscripción y posiblemente poner en peligro su futuro.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Estado de Washington, solicita que los acusados, incluido el presidente interino de la universidad, Pete Menjares, sean destituidos de sus cargos. Pide que se paguen daños económicos, en un monto que se determinará en un juicio con jurado, a cualquier persona perjudicada por la política de contratación LGBTQ.

“Este caso se trata de seis hombres que actúan como si ellos y la institución educativa a la que deben proteger estuvieran por encima de la ley”, dice la demanda. “Si bien estos hombres son poderosos, no están por encima de la ley. Deben rendir cuentas por su conducta ilegal e imprudente”.

Además de Menjares, los acusados ​​son el presidente de la junta, Dean Kato; los fideicomisarios Matthew Whitehead, Mark Mason y Mike Quinn, y el exfideicomisario Michael McKee. Whitehead y Mason son líderes de la Iglesia Metodista Libre, una denominación cuyas enseñanzas no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y que fundó SPU en 1891.

No hubo una respuesta inmediata a la demanda de SPU, aunque su oficina de comunicaciones reconoció haber recibido una consulta de The Associated Press y dijo que se estaba trabajando en una respuesta.

AMARGA DIVISIÓN

La política de empleo relacionada con LGBTQ de SPU ha sido una fuente de amarga división en el campus durante los últimos dos años. Un catalizador fue una demanda presentada contra SPU en enero de 2021 por Jeaux Rinedahl, un profesor adjunto que alegó que se le negó un puesto titular de tiempo completo porque era homosexual.

Esa demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales, pero intensificó las críticas a la contratación. A través de encuestas y peticiones, está claro que la gran mayoría del cuerpo docente y estudiantil se opone a la política, sin embargo, la mayoría de los miembros de la junta directiva la reafirmaron en mayo, lo que provocó las renuncias de otros miembros de la junta directiva y protestas de los estudiantes que incluyeron una sentada prolongada en la escuela. oficinas administrativas.

En la graduación de la SPU el 12 de junio, decenas de estudiantes protestaron entregando banderas del orgullo gay a Menjares, en lugar de estrecharle la mano, mientras recibían los diplomas.

Kato, el presidente de los fideicomisarios, respondió a las protestas con una firme defensa de la política de contratación.

“Reconocemos que hay desacuerdo entre las personas de fe sobre el tema de la sexualidad y la identidad”, escribió Kato a los estudiantes activistas. “Pero después de una deliberación cuidadosa y en oración, creemos que estas expectativas de los empleados desde hace mucho tiempo son consistentes con la misión y la Declaración de Fe de la Universidad que reflejan una visión tradicional sobre el matrimonio bíblico y la sexualidad”.

En junio, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, notificó a SPU que su oficina estaba investigando “posibles prácticas y políticas de empleo discriminatorias” en la escuela. Se le pidió a SPU que proporcionara detalles sobre las políticas de contratación y despido relacionadas con la orientación sexual de las personas y la participación en un matrimonio o relación entre personas del mismo sexo.

El 27 de julio, SPU presentó una demanda ante un tribunal federal contra Ferguson, alegando que su investigación violó el derecho de la universidad a la libertad religiosa.

“Seattle Pacific ha pedido a un tribunal de distrito federal que intervenga y proteja su libertad de elegir empleados sobre la base de la religión, libre de interferencia o intimidación del gobierno”, dijo la escuela en un comunicado.

Ferguson respondió dos días después, declarando que su oficina “respeta los puntos de vista religiosos de todos los habitantes de Washington”, pero reprendiendo a SPU por recurrir a los litigios.

“La demanda demuestra que la Universidad cree que está por encima de la ley en un grado tan extraordinario que no puede responder preguntas básicas de mi oficina sobre el cumplimiento de la ley estatal por parte de la Universidad”, dijo Ferguson.

Ferguson dijo que su oficina intervino después de recibir numerosas quejas de profesores y estudiantes de SPU. Su preocupación básica, dijo, era que la universidad, ubicada en una de las ciudades más liberales del país, “discrimina a los profesores y al personal por su orientación sexual”, lo cual está prohibido por la ley estatal.

Los demandantes en la nueva demanda contra los fideicomisarios incluyen seis estudiantes de SPU y 10 miembros de la facultad o el personal.

Entre ellos está Chloe Guillot, quien se graduó de SPU a principios de este año y ahora, a pesar de sus diferencias con los administradores, asiste al seminario de la universidad.

“Soy terca, hay una parte de mí que se niega a rendirse”, dijo, “Me encantan los profesores que he tenido”.