WASHINGTON, DC - El Departamento de Estado está aumentando el número de solicitudes que puede aceptar al día para su programa piloto de renovación de pasaportes en internet.

El programa piloto se puso en marcha en junio, antes de la movida temporada de viajes de verano. Para limitar el número de solicitudes, el público solo podía facilitar sus documentos requeridos a partir de las 1 p.m. del Este. Una vez alcanzado un determinado número de solicitudes, el portal se cerraba hasta el día siguiente.

La agencia dice que han tenido tanto éxito con el programa que han ido aumentando progresivamente el número diario de solicitudes permitidas en las últimas semanas, permitiendo que el portal esté a disposición del público durante largos periodos.

La agencia espera seguir aumentando la disponibilidad durante este periodo de prueba.

We're working hard to make renewing your U.S. passport more convenient. Our online passport renewal (OPR) beta tool is now available, making it even easier to renew your passport entirely online. Anyone who prefers to renew by mail can still do so – processing times for OPR and… pic.twitter.com/FREbpv6dhr