¿Puedes ir a la cárcel por no pagar impuestos? Estas son las sanciones que impone el IRS

Más allá de crímenes como asesinato, extorsión, secuestro y organización criminal; no fue la policía sino el fisco el que logró hundir al gángster más célebre de la historia de los Estados Unidos, quien a sus 31 años era entonces el amo de Chicago durante la evocadora época de la Ley Seca. Nos referimos a Al Capone.

Esto nos lleva a preguntarnos acerca de la capacidad del IRS para perseguir los delitos fiscales y que tan alta es la posibilidad de que una auditoría termine en prisión para aquellos que incumplen con sus obligaciones fiscales, ya sea por negligencia, distracción o de forma deliberada.

PROCESO PENAL VS. PROCESO CIVIL

Cometer un error honesto en tu declaración de impuestos no te llevará a prisión. La mayoría de las infracciones a la ley fiscal son delitos civiles, no penales. Si te auditan y resulta que debes dinero, se dictará un juicio civil en tu contra a fin de que el gobierno pueda recuperar lo que adeudas.

Una persona solo puede ir a la cárcel por infracciones de la ley fiscal si se presentan cargos penales en su contra y si es procesado y sentenciado en un proceso penal. Los delitos fiscales más comunes son el fraude fiscal y la evasión fiscal. La evasión de impuestos ocurre cuando intencionalmente intentas evadir impuestos. El fraude fiscal consiste en tratar de engañar intencionalmente al IRS.

El fraude fiscal es diferente a que un contribuyente se confunda con el formulario de impuestos o ingrese información en la línea incorrecta.

En general, el IRS es más indulgente con las personas que declaran sus impuestos pero no pueden pagar en comparación con los que no declaran y no pagan. Las multas por no presentar son mucho más altas que las multas por pagos atrasados. El IRS no te encarcelará por no poder pagar tus impuestos si presentas tu declaración.

Por lo general, los casos de evasión de impuestos sobre ingresos de fuente legal comienzan con una auditoría de la declaración de impuestos presentada. En la auditoría, el IRS encuentra errores que el contribuyente cometió a sabiendas y voluntariamente. Los montos de error suelen ser grandes y ocurren durante varios años, lo que muestra un patrón de evasión deliberada.

SIN EMBARGO, LAS SIGUIENTES ACCIONES SÍ PUEDEN LLEVARTE A ENFRENTAR HASTA CINCO AÑOS DE PRISIÓN:

Evasión de impuestos: cualquier acción deliberada para evadir la evaluación de un impuesto, como presentar una declaración fraudulenta.

No presentar una declaración puede llevarte a la cárcel por un año, por cada año que no presentas.

Ayudar a alguien a evadir impuestos puede resultar en una pena de prisión de hasta 5 años, según la situación.

¿QUÉ SIGNIFICA COMETER EVASIÓN FISCAL?

El tiempo promedio de cárcel por evasión de impuestos es de tres a cinco años. Es un delito grave que puede resultar en sanciones monetarias sustanciales, cárcel y prisión, según el nivel y el tipo de evasión. Las tácticas comunes de evasión de impuestos incluyen:

SUBDECLARACIÓN U OMISIÓN DE INGRESOS

Cuando un individuo subestima u omite sus ingresos y ganancias, esto calificaría como subdeclaración. Un ejemplo de esto sería si una persona gana $50,000 al año, informa que gana $35,000 y no paga impuestos sobre la diferencia.

RECLAMAR DEDUCCIONES FALSAS O EXAGERADAS

Si exageras tus deducciones, también subestimas su obligación tributaria. Reclamar deducciones falsas y falsos dependientes implica evasión de impuestos bajo la ley federal. Las deducciones fiscales están destinadas a ayudar a los contribuyentes cuando califican para la deducción, por lo que es un delito reclamarlas como una necesidad cuando no lo es.

OCULTAR O TRANSFERIR BIENES E INGRESOS

Este es un tipo específico de fraude que las personas pueden cometer de diversas formas, desde el simple ocultamiento de fondos en una cuenta bancaria hasta asignaciones indebidas entre contribuyentes.

RECLAMACIÓN DE GASTOS PERSONALES COMO GASTOS COMERCIALES

Si deduces gastos personales como gastos comerciales, el IRS puede realizar una auditoría. Una opción es que simplemente te pidan que elimines las deducciones incorrectas y pagues el saldo. Esta es un área un poco más indulgente porque el IRS es consciente de que cuando se mezclan los gastos comerciales y personales, a veces pueden confundirse. El simple hecho de mantener un registro adecuado de los gastos comerciales puede ayudar a defender su caso en este tipo de situaciones.

El IRS se dirige principalmente a las personas que subestiman lo que deben. Los casos de evasión fiscal en su mayoría comienzan con contribuyentes que:

Informan erróneamente ingresos, créditos y/o deducciones en las declaraciones de impuestos.

No presentan una declaración de impuestos requerida.

El IRS no persigue muchos casos de evasión de impuestos para personas que no pueden pagar sus impuestos. Pero, si ocultas activos e ingresos que deberías usar para pagar tus impuestos atrasados, esa es una historia diferente.

¿PUEDES ADQUIRIR ANTECEDENTES PENALES POR EVASIÓN DE IMPUESTOS?

Si se te acusa de evasión de impuestos, esto se informará en tu registro permanente y estarás sujeto a cargos penales y sanciones sustanciales.

Por lo tanto, si estás bajo investigación por algún tipo de fraude fiscal, es importante que comprendas tus derechos y opciones.

ESTATUTO DE LIMITACIONES PARA CARGOS PENALES

Si el gobierno puede presentar cargos penales por no pagar impuestos, hay un tiempo limitado para que el IRS pueda presentar cargos. Dependiendo de la naturaleza exacta de la presunta infracción, los cargos penales generalmente se presentan dentro de los 6 años posteriores a la infracción.

El IRS también tiene un límite de tiempo para las colecciones. En general, el IRS no tomará medidas de cobro después de 10 años a partir de la fecha de la evaluación. Si presentas una declaración hace 10 años pero nunca pagaste los impuestos asociados, no serás acusado penalmente y el IRS no intentará cobrar los impuestos no pagados.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDES PAGAR?

Puedes ir a la cárcel por no declarar impuestos. Puedes ir a la cárcel por mentir en tu declaración de impuestos. Sin embargo, no puedes ir a la cárcel por no tener suficiente dinero para pagar tus impuestos.

Si debes más impuestos de los que puedes pagar, tienes mejores opciones que simplemente no pagar. Y esa alternativa es el acuerdo de pago a plazos.

Puede establecer un plan que te permita pagar tus impuestos atrasados ​​con el tiempo, con pagos mensuales regulares. Deberás proporcionar al IRS información detallada sobre tus activos, como bienes raíces y cuentas de inversión, así como los gastos del hogar.

También está la oferta de compromiso, un acuerdo entre el contribuyente y el IRS para liquidar su obligación tributaria por menos del monto total adeudado. Por lo general, no es una opción cuando el IRS cree que puedes pagar tu deuda a través de un plan de pago. Esta determinación se basa en tu "potencial de cobro razonable".

En general, el incumplimiento de las normas impositivas estatales o del IRS puede dar lugar a graves sanciones civiles y penales. Y cuanto más tiempo pase sin pagar tus impuestos, más grave se volverá la situación.

Puedes leer aquí el Manual de Delitos Fiscales del IRS para más detalles.