Para dejarte los pelos de punta: la atracción de terror más larga del mundo está en EEUU

NUEVA YORK - ¿Buscas una experiencia aterradora para Halloween 2022? No tienes que ir muy lejos.

Nueva York es el hogar de la atracción de terror más larga del mundo, según el Libro Guinness de los Récords Mundiales, y la guarida comienza en el pueblo de Monroe, en el medio del Hudson Valley.

¿Qué tiene de especial, te preguntarás? Pure Terror tiene 10 atracciones embrujadas individuales, todas las cuales ofrecen diferentes experiencias tenebrosas. Algunos pueden encontrar la experiencia Woods of the Dead particularmente escalofriante, mientras que Psycho Circus ofrece cualquier cosa menos cacahuetes y galletas saladas. Si eres realmente aventurero, prueba Terror in the Dark, que, como su nombre lo indica, promete aterrorizar todos y cada uno de tus sentidos mientras navegas por la atracción completamente oscurecida.

También hay una nueva atracción este año: se llama Bedlam State Asylum y, según Pure Terror, fue construido para albergar a criminales dementes en 1942.

Según cuenta la historia, "este hospital psiquiátrico ahora abandonado y espeluznante era conocido por sus tratamientos experimentales en pacientes. Muchos visitantes informaron haber escuchado ruidos inusuales, como puertas que se cerraban de golpe al azar, así como una sensación de temblor proveniente de los pisos inferiores. Pacientes y las enfermeras que nunca lograron salir continúan merodeando por los pasillos".

Tú puedes imaginar el resto.

Para obtener más información sobre Pure Terror y sus ofertas, haga clic aquí. Las festividades ya están en marcha de viernes a domingo. Puede obtener boletos para todo el espectáculo en línea o en la taquilla, aunque los operadores de la bonanza embrujada sugieren que es más inteligente comprarlos por adelantado. No querrás quedar bloqueado.

Más información aquí.