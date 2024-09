Rayo impacta a familia en playa de Florida; un joven de 24 años está grave

Un rayo impactó a tres miembros de una familia cubana el pasado sábado en la playa de Naples en el condado Collier y ahora una de las víctimas, un joven de tan solo 24 años, lucha por su vida.

En exclusiva, Telemundo 51, habló con un familiar quien contó detalles de lo ocurrido y además pide que se le hagan exámenes médicos adicionales al joven que se encuentra grave en un hospital.

Diosmary Arencibia, uno de los familiares, relató parte de lo sucedido. “Como el cielo se despejó y el sol había aflojado un poco, entramos al agua, estábamos todos dentro del agua, no era que estaban solamente ellos”. Cuando de pronto, llega el estruendo.

“Es algo que no se explica, incluso yo estaba en los pies de Maikel, uno de los afectados, bien cerca, yo tuve que sacar a Maikel. Entonces no se explica cómo solamente a ellos tres, eso es algo que no tiene explicación”, dice Arencibia.

Un rayo impactó a la familia cubana mientras disfrutaban de un día de playa. Dos de ellos se encuentran fuera de peligro, pero el más joven, Adrian García, de tan solo 24 años, enfrenta un pronóstico médico devastador.

“Empezaron a decir que había daño cerebral severo, ya por la tarde dijeron que el daño cerebral era demasiado tarde e irreversible”, dijo

Pero la familia de Adrian pide que se le haga una resonancia magnética, la cual aseguran no se le ha practicado.

“Nosotros no nos vamos a conformar con que nos digan que un niño de 24 años perdió la vida. Nosotros sabemos que eso no implica que exista un daño cerebral, pero sus órganos están funcionando y están funcionando, dentro de lo que cabe, bien” dijo Arencibia.

Imágenes en video captaron el momento justo cuando bañistas intentan dar los primeros auxilios a las víctimas.

“Yo no había oído así algo como eso, sono demasiado fuerte. Todo el mundo se quedó en shock, la gente comenzaron a gritar, a salir de la playa, a ponerse la ropa, a salir corriendo. Hubieron (sic) personas que dejaron todo a orillas de la playa y se fueron corriendo. Muchísima gritería, se alborotó todo y todo se puso negro”, comentó Reyvil García, creador de contenido, quien registró este video cuando estaba a pocos metros de donde impactó el rayo.

"En esta situación hay que hacer una pequeña excepción aquí porque es que no hay señales de que no te bañes, no seas imprudente, no estés en el agua. Había llovido un tiempo antes, pero ya estaba azul el cielo", agregó.

El joven Adrian García permanece recluido en el hospital HCA Florida Blake en Bradenton. Su familia pide oraciones por su recuperación.