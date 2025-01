Trump arremete contra programas de DEI tras accidente aéreo en DC

El presidente Donald Trump cuestionó los movimientos del helicóptero Black Hawk, a los controladores del tráfico aéreo y criticó a los programas de diversidad por el accidente mortal que involucró también un avión de pasajeros de American Eagle en el aeropuerto nacional Ronald Reagan en Washington DC.

Hablando desde la Casa Blanca, Trump criticó a los expresidentes Joe Biden y Barack Obama y al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg por las políticas de diversidad e inclusión (DEI, por su siglas en inglés).

"Debemos tener solo los estándares más altos para quienes trabajan en nuestro sistema de aviación. Cambié los estándares de Obama de muy mediocres en el mejor de los casos a extraordinarios", dijo Trump, sin proporcionar evidencia ni citar una política específica.

"Y luego, cuando dejé el cargo y Biden asumió, los volvió a cambiar a un nivel más bajo que nunca", agregó.

Trump no proporcionó evidencia de que los esfuerzos de la era Biden tuvieran algo que ver con el accidente y criticó a un periodista que le preguntó si se estaba adelantando a la investigación.

Trump cuestiona las acciones del helicóptero

"Tuviste un problema con el piloto, desde el punto de vista del helicóptero. Quiero decir, porque era visual, era una noche muy clara. Hacía frío, pero estaba claro y despejado", dijo Trump.

El presidente continuó diciendo que el helicóptero "tenía la capacidad de subir o bajar, tenía la capacidad de girar".

"Podrías haber subido, podrías haber bajado. Podrías haber subido directamente, podrías haber bajado directamente. Podrías haber girado, podrías haber hecho un millón de maniobras diferentes", agregó el mandatario.

Trump informó que "todo esto se va a estudiar, pero me parece que, por un par de palabras que me gusta usar, las palabras sentido común, sucedieron algunas cosas realmente malas y sucedieron algunas cosas que no deberían haber sucedido".

Al responder preguntas más tarde, Trump pareció dar marcha atrás y decir: "No estoy culpando al controlador".

"Lo que digo es que hay cosas que uno podría cuestionar, como la altura del helicóptero, la altura del avión estando al mismo nivel, yendo en direcciones opuestas", dijo el mandatario antes de finalizar la rueda de prensa.

Nombran a comisionado interino de la FAA

En la conferencia de prensa, Trump también dijo que había nombrado a Christopher Rocheleau como “comisionado interino” de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En el momento del incidente, la FAA no tenía un director permanente. El exadministrador de la agencia, Mike Whitaker, renunció el 20 de enero, el día en que Trump asumió el cargo. Rocheleau se desempeñaba como administrador adjunto de la FAA desde el 21 de enero.

Parte de este artículo fue publicado originalmente en inglés por nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.