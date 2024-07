“Frustrado y enojado”: la realidad dentro de la histórica decisión de Biden de abandonar la contienda

ESTADOS UNIDOS - Rodeado por un puñado de asesores de confianza y la primera dama Jill Biden en su casa de vacaciones en la costa de Delaware el sábado por la noche, el presidente Joe Biden reflexionó sobre una carrera política que abarcó más de medio siglo y comenzó a concluir que llegaría a su fin antes de planeado, según personas familiarizadas con su decisión.

Aislado, frustrado y enojado, se sintió traicionado por los aliados que se volvieron contra él en su momento de necesidad.

“Está realmente cabreado”, dijo una persona en contacto con el círculo íntimo de Biden.

Por muy enojado que estuviera (y todavía lo esté), Biden aceptó a regañadientes que no podía sostener su campaña con los números de las encuestas cayendo, los donantes huyendo y las luminarias del partido empujándolo a salir. Puede que haya sido más lento que otros expertos demócratas en hacer ese cálculo, pero lo entendió completamente el sábado por la noche.

El relato de este fin de semana crítico, y lo que condujo al sorprendente anuncio de Biden, provino de entrevistas con dos docenas de demócratas familiarizados con lo sucedido.

En llamadas telefónicas separadas el domingo, Biden dijo a su vicepresidenta, Kamala Harris, a su jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, y a su jefa de campaña, Jen O'Malley Dillon, que abandonaría su candidatura a la reelección.

El hecho de que tuviera que informarles de esa manera subrayó el grado en que su círculo se había estrechado en los últimos días a miembros de la familia y algunos colaboradores y asesores de larga data: Mike Donilon, Steve Ricchetti, Anthony Bernal y Annie Tomasini.

Puede que el resultado no haya sorprendido a la Casa Blanca ni a los funcionarios de campaña, pero el momento sí lo hizo. La mayoría se enteró, junto con el resto del mundo, cuando Biden publicó su publicación en X. Lo mismo ocurrió con los funcionarios del Comité Nacional Demócrata y los presidentes de los partidos estatales.

Miembros del partido republicano aseguran que anticipaban el anuncio del mandatario.

Los asesores de alto rango de Biden se apresuraron a programar reuniones separadas para hablar con los miembros del personal de la Casa Blanca y de la campaña, asegurando a los asesores políticos que sus trabajos estaban seguros.

Como siempre ocurre, el final fue abrupto. Pero se produjo después de un período infernal de 25 días provocado por el debate más desastroso en la historia política moderna de Estados Unidos el 27 de junio. Biden no logró tranquilizar a sus compañeros demócratas, o a suficientes de ellos, en apariciones públicas de seguimiento. Los principales donantes cortaron el dinero para su campaña y el partido.

Gota-gota-gota, los funcionarios electos comenzaron a pedirle que abandonara su candidatura. La ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, madrina del Partido Demócrata, dijo que todavía tenía que tomar una decisión, después de insistir en que había decidido permanecer en la carrera.

Había menos luz que oscuridad en el horizonte.

El sábado habló con Pelosi, una conversación que su oficina negó, informó CNBC, citando a una persona con conocimiento directo de su interacción. Pelosi, cuyos principales aliados cercanos le pidieron públicamente que abandonara la carrera, ya que ella no llegó a hacerlo en las últimas semanas, no respondió a un mensaje de texto en busca de comentarios.

LO QUE ESPERABAN LOS ASESORES DE BIDEN

Los principales asesores de Biden esperaban que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos demócratas de Nueva York, probablemente le pidieran públicamente que dimitiera después de su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esta semana.

Biden también se reunió el sábado con Donilon y Ricchetti. Repasaron “literalmente todo”, incluidas encuestas sombrías en los estados en disputa, sobre su posible camino a seguir, según las fuentes, pero los dos asesores de confianza no hicieron ninguna recomendación sobre lo que debería hacer. Su sensación era que Biden ya había decidido retirarse y que esa discusión lo consolidó. Aún así, todos decidieron dormir sobre ello.

El domingo por la mañana se volvieron a reunir, manteniendo todo increíblemente apretado para evitar filtraciones.

El jueves, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, que quería que Biden se mantuviera firme, dijo que Biden estaba “sintiendo la presión”. El viernes por la noche, según una persona en contacto con su círculo íntimo, todavía no había cambiado de opinión.

Sus amigos le habían dicho que estaba arriesgando su legado (como el hombre que derrotó a Donald Trump y promulgó una serie de leyes importantes) y que podría terminar convirtiéndose en un chivo expiatorio si los demócratas son derrotados en noviembre. Todavía creía, al menos hasta este fin de semana, que podía volver a ganar. En 2020 había prometido ser candidato puente. Al final, no quiso ser un puente entre dos mandatos de Trump.

"SE CONVIRTIÓ EN UNA SITUACIÓN SIN SALIDA"

“Se convirtió en una situación sin salida, una profecía autocumplida”, dijo el domingo el exfuncionario de la Casa Blanca Cedric Richmond, quien fue copresidente de la campaña 2020 de Biden. Una vez que el dinero se agota y los funcionarios electos retiran su apoyo, “es imposible ganar, y él siempre ha puesto al país y al partido en primer lugar”.

Cuando Biden convocó una llamada con todo su grupo de asesores principales a la 1:45 p.m. El domingo ya se había redactado un comunicado oficial anunciando su decisión. Un minuto después, su cuenta X publicó esa declaración, diciéndole al público que permanecería en el cargo pero cedería la nominación de su partido, convirtiéndolo en el primer presidente en ejercicio elegible en hacerlo desde Lyndon Johnson en 1968. Menos de 30 minutos después de eso, respaldó a Harris, bendiciéndola como la mejor opción para vencer a Trump en un sprint de cuatro meses hasta el día de las elecciones.

Después de su anuncio, Biden hizo entre 40 y 50 llamadas telefónicas sobre su decisión el domingo por la noche, según las fuentes.

En los últimos días, a medida que aumentaban los pedidos para que dimitiera, Biden pidió ver las encuestas que su campaña había solicitado sobre cómo le iría a Harris en un hipotético enfrentamiento contra Trump, según dos personas familiarizadas con el asunto. Dijeron que también revisó las encuestas públicas porque quería saber más sobre su postura contra Trump. La encuesta de Harris estuvo muy cerrada y circuló sólo entre un puñado de importantes asesores de campaña, incluidos Donilon y O'Malley Dillon, dijeron las dos personas familiarizadas con el asunto.

¿CÓMO ESTÁ LA SALUD DE BIDEN?

El llamado de Biden pareció depender enteramente de factores políticos, más que de preocupaciones sobre su salud o su capacidad para hacer su trabajo. Un alto funcionario de la administración dijo que no había nueva información médica que informara la decisión de Biden, aunque él mismo había dicho recientemente que podría reconsiderar su candidatura si surgiera “alguna condición médica”.

“Si los médicos vinieran a verme y me dijeran que tienes este problema, ese problema”, planteó la hipótesis de Biden en una entrevista transmitida la semana pasada.

Si bien su médico ha monitoreado a Biden en los últimos días para detectar un diagnóstico de Covid y le ha realizado análisis de sangre relacionados, Biden no se ha sometido a pruebas ni exámenes médicos exhaustivos en los últimos días, dijo el funcionario. Su último examen físico completo fue en febrero.

Al afirmar que permanecerá en el cargo, Biden dio a entender que no le preocupa poder ejercer la presidencia.

En todo el país, los demócratas se apresuraron a responder (y prepararse para un futuro sin Biden en la lista) en los minutos y horas posteriores a su anuncio.

En Minnesota, el presidente del Partido Demócrata, Ken Martin, estaba preparando una jornada de puertas abiertas sobre Biden en Minneapolis cuando escuchó las noticias. En Illinois, un delegado acababa de recibir una llamada telefónica de la campaña de Biden, preguntando si Biden todavía contaría con su apoyo en una votación de la convención. La noticia de la retirada de Biden llegó apenas una hora después.

Una vez que se enteró, Martin habló por teléfono con otros presidentes estatales del partido y abogó por el siguiente paso: tener una postura unificada dentro del partido para respaldar a Harris como presidente.

“Todas las personas con las que he hablado ahora están de acuerdo en que tenemos que unificarnos rápidamente”, dijo Martin, quien organizó una conferencia telefónica con los presidentes estatales de los partidos el domingo por la tarde. “La idea de tener cuatro semanas para dirigir la conversación hacia adentro no es algo que me entusiasme particularmente. Cuanto más rápido podamos unificar a nuestro partido detrás de una candidatura, antes podremos poner en marcha esta campaña”.