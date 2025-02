“Recibos” de DOGE: no ahorraron dinero y acabaron con contratos para aumentar la eficiencia

Echa un vistazo rápido a la lista de contratos cancelados del Departamento de Eficiencia Gubernamental y pensarás que el Departamento de Agricultura gastó $25 millones en capacitaciones sobre diversidad en cuatro ocasiones distintas, mientras que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor gastó $600 millones en consultores de gestión.

El “muro de ahorros” de DOGE y la lista de contratos cancelados incluyen muchos “recibos” deslumbrantes como esos. Solo hay un problema: muchos de los llamados recibos no son recibos en absoluto. Son acuerdos negociados con contratistas gubernamentales conocidos, que podrían proporcionar servicios en el futuro.

“Esta es una manera de facilitarle al gobierno la realización de pedidos, si los realiza, y de establecer buenos precios que puedan solicitar. No significa que los compren”, dijo sobre los contratos Steve Kelman, quien dirigió la Oficina de Política de Adquisiciones Federales en la Oficina de Administración y Presupuesto en la década de 1990.

Los acuerdos se conocen como acuerdos de compra general (BPA, por sus siglas en inglés), y funcionan más como un catálogo de cosas que el gobierno podría comprar que como un pedido realizado. Pero, al aparecer junto con los pedidos reales de bienes y servicios en el “muro de ahorros” de DOGE, crean una impresión exagerada y falsa del gasto gubernamental.

El "muro de ahorros" incluye más de 60 “contratos” listados que están claramente etiquetados como BPA en el sitio de DOGE, mientras que muchos otros están identificados como BPA en los registros federales, a menudo fáciles de detectar debido a sus números altos y redondos. NBC News contabilizó más de $1,000 millones en la lista de contratos cancelados de DOGE por BPA.

Cuando se le pidió un comentario, Harrison Fields, un portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico: “Los continuos intentos de sembrar dudas sobre los enormes logros de este esfuerzo nunca antes visto para hacer que el gobierno sea más eficiente hablan más de la ilegitimidad de quienes difunden estas falsedades que del buen trabajo de DOGE. El público estadounidense está en sintonía con la misión del presidente y no se dejará influenciar por más mentiras provenientes de los medios tradicionales”.

Los registros de DOGE son claros en cuanto a que cancelar los BPA no resulta en ahorros inmediatos, pero los registros no dejan claro que el gobierno puede no haber gastado dinero alguno en los BPA.

Irónicamente, los contratos están destinados a mejorar la eficiencia del gobierno. Los BPA son acuerdos negociados que permiten a las agencias comprar bienes y servicios que se necesitan con frecuencia a contratistas que han sido previamente examinados y aprobados por un período de varios años. Estos acuerdos han negociado tarifas y regulaciones para mejorar las compras durante el período del acuerdo y acelerar el proceso significativamente.

Los hallazgos se suman a una lista creciente de problemas que se han encontrado con las afirmaciones de DOGE de reducir el despilfarro gubernamental. La agencia ha tenido dificultades para respaldar las elevadas afirmaciones de fraude y parece haber malinterpretado los datos de la Administración del Seguro Social y un contrato del Departamento de Seguridad Nacional.

Un análisis de The Associated Press encontró que no se espera que el 40% de los contratos recortados por DOGE ahorren dinero al gobierno. El New York Times informó el martes que DOGE había eliminado silenciosamente cinco de sus mayores ahorros enumerados de su sitio web.

Hasta el miércoles, el sitio web de DOGE afirmaba haber ahorrado $65,000 millones, lo que equivale aproximadamente al 0.9% del presupuesto federal de 2024.

Mientras tanto, DOGE está envuelta en una amplia variedad de demandas que cuestionan su legalidad, y quedan preguntas sobre cómo está operando la agencia y quién está a cargo. El miércoles, la Casa Blanca dijo que Amy Gleason había sido nombrada administradora interina, aunque el presidente Donald Trump ha dicho constantemente que Elon Musk, la persona más rica del mundo, está a cargo.

El proceso BPA se introdujo en los años 90 como una forma de acelerar los pedidos del gobierno, dijo Kelman, y a menudo se organizan múltiples BPA para el mismo trabajo para que el gobierno pueda usar la competencia para reducir los precios.

“Tomó mucho tiempo construir todo eso y solo minutos u horas para que todo eso se derrumbara”, dijo un empleado de alto rango que trabaja en adquisiciones para el gobierno federal sobre los recortes ordenados por Trump y DOGE.

La base de datos federal para el gasto del gobierno enumera un valor de contrato para las BPA que se conoce como el “techo”, que DOGE parece estar usando como el “valor” en su pared de recibos.

Ese “techo” puede superar ampliamente el gasto real de las agencias. DOGE enumera seis contratos de $100 millones de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en consultores de gestión. Sin embargo, la agencia no planeaba gastar $600 millones: todos son BPA para el mismo trabajo, según los registros federales, lo que le da a la oficina una lista de proveedores para elegir cuando necesita subcontratar servicios de consultoría.

La CFPB gasta significativamente menos en todos sus contratos cada año; para el año fiscal 2025, el presupuesto del contrato fue de $230 millones, según un informe financiero de la agencia con fecha de febrero de 2024. El año anterior, fue de $224 millones.

El muro de ahorros de DOGE también incluye cuatro contratos de $25 millones para capacitaciones sobre diversidad en el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos; los registros federales muestran que todos son BPA.

La agencia utilizó uno de los BPA en 2023 para ordenar -o "llamar" al BPA en la jerga gubernamental- y aprobar $414,892 en capacitaciones sobre diversidad. Gran parte del dinero ya se ha gastado, pero la cancelación de DOGE impide que se gasten $121,770.

Terminar una "llamada" para la compra directa de bienes o servicios de manera anticipada impide que el gobierno gaste dinero o al menos la posibilidad de gastar dinero, pero Kelman dijo que cancelar un BPA no ahorra dinero ni evita gastos futuros. Las agencias aún podrían gastar dinero en estos servicios, pero posiblemente tomaría más tiempo y sería más costoso obtener contratos fuera de los BPA.

El empleado federal que trabaja en adquisiciones dijo que lo que hace es socavar meses de trabajo de los empleados del gobierno. Si bien el empleado sabía que los empleados federales estaban eliminando una cancelación, dijo que eso se vuelve imposible después de 30 días aproximadamente.

El empleado federal espera que las necesidades de gasto no desaparezcan todas y que su oficina se vea obligada a rehacer parte del trabajo que han pasado la última semana cancelando.

