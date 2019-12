“Incertidumbre” ante el estallido, fuego y rescate de desaparecidos

“Incertidumbre” ese es el sentir que reina entre las familias desalojadas del lugar donde estalló una vivienda, provocando un incendio y colapso en otras dos al sur de Filadelfia, como las brigadas de bomberos y otros trabajadores en el lugar.

Así lo confirmó el comisionado de bomberos Andam Thiel quien aseguró que se trata de una labor “ardua, peligrosa y extensa”.

El funcionario explicó que el siniestro fue finalmente controlado y que inspectores del Departamento de Licencias e Inspecciones evalúan las estructuras para saber si pueden comenzar las labores de remoción y limpieza de escombros.

“Necesitamos espacio y seguridad para poder traer la maquinaria pesada”, agregó Thiel no sin antes especificar que “esto va a tomar tiempo, no tenemos la respuesta de muchas preguntas, porque estamos enfocados en asegurar el área para iniciar la búsqueda de al menos dos personas desaparecidas”.

Sostuvo que no puede declarar a los “desaparecidos” como muertos, porque no es su labor, pero tienen conocimiento de que alguien yace bajo los escombros, porque su equipo de bomberos lo avistó, pero no pudo rescatarlo, así como otra persona en una de las casas adyacentes que colapsó debido a informes de los familiares.

“Tenemos grupos de ayuda para los residentes en la escena. Una vez más si vive allí o en esa cuadra existe incertidumbre de cuándo podrá regresar a su casa. Durante el día de hoy (viernes) estaremos apagando y prendiendo el gas, por ejemplo, debido a como necesitemos utilizarlo para la investigación. No sabemos con lo que nos podemos encontrar. Es una zona peligrosa bajo riesgo de colapso”, mencionó Thiel.

Unas 60 personas fueron desalojadas el jueves de la cuadra 1400 de South 8th Street debido al riesgo de colapso de las estructuras adyacentes, así como de la formación de un socavón.

La mayoría, según Thiel, se alojó con familiares y amigos, mientras que al menos una familia pernoctó en la Red Cross House de Filadelfia.

El funcionario no quiso entrar en las causas del estallido, incendio y luego colapso y se reusó a ofrecer detalles sobre las condiciones de la tubería de gas en la zona de los hechos.