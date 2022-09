Polémico: video muestra momento del impacto donde perdieron la vida 5 jóvenes hispanos

MIAMI - Este lunes apareció en corte y se declaró no culpable el sospechoso de un violento choque mortal en el que perdieron la vida cinco jóvenes en una importante vía del sur de Florida.

Los familiares tambien estuvieron presentes en la audiencia y mientras algunos salieron satisfechos por los nuevos cargos, otros se muestran molestos porque la fiscalía compartió el video del momento del choque mortal.

Julia Gonzalez, madre de Valeria Peña habló con Telemundo 51. "No va a ver nada que me la devuelva, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para volverla a escuchar", dijo.

Es el dolor de la madre de Valeria Peña de 17 años, una de los cinco jóvenes que murieron en un choque en la Palmetto Expressway el pasado 20 de agosto, donde el sospechoso manejaba en sentido contrario.

Hoy surge nueva evidencia de la fiscalía en el caso en contra de Maiky Simeón. Un video que muestra el momento del impacto cuya publicación ha afectado a algunas de las familias.

"Imagínate que tu veas morir a tu hija, cuántas veces la voy a ver morir en un video", dice González.

Álvaro Peña, el padre, también se refirió al video. "Verlo a cada segundo, a cada momento. O sea cuántas millones de veces tenemos que sentir esa herida, ese profundo impacto".

Según oficiales, en las imágenes se puede ver el vehículo de Simeón entrando a la autopista por la rampa de salida de la avenida 67 del noroeste de Miami-Dade. Se observa que el sujeto sobrepasa a otros autos mientras continúa en contravía.

Menos de una milla por la Palmetto, una segunda cámara capta el instante de la colisión, que por respeto a los familiares no mostraremos.

"No entendemos como alguien puede ser tan irresponsable, como alguien no tiene el más mínimo respeto por la vida de otras personas", dice González.

Preguntas que aun quedan sin responder, y es que los documentos de la corte dicen que Simeón iba a 80 millas por hora. Y el alcohol en su sangre era casi el doble del límite legal. El hombre de 30 años este lunes se declaró inocente de cinco cargos de homicidio involuntario por manejar bajo la influencia de bebidas embriagantes.

"Es vital que una persona que se llevó por delante 5 vidas de 5 jóvenes con una proyección extraordinaria no tenga la posibilidad de hacer el mismo daño...", dice la madre.

Ahora la investigación continúa y el conductor tendrá que decidir entre aceptar un acuerdo con la fiscalía o ir a juicio, mientras, Julia y Álvaro, unidos, buscan superar esta tragedia con la ayuda las palabras que escribió su propia hija.

"Entiendo que el tiempo vuela, sueño que no fallaré, intento levantarme y no rendirme. Espero lograrlo y estar completa por mi cuenta”.

Semanas muy difíciles para estas familias. Por su parte, Simeon permanece este lunes arrestado en la cárcel TGK. Su próxima audiencia esta pautada para el 8 de diciembre, donde las dos partes tendrán la oportunidad de presentar nuevos argumentos en el caso.