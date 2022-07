A punta de pistola, roban dinero en efectivo a pareja hispana que salía de un banco

Residentes del Área de la Bahía en California han expresado su preocupación ante la ola de robos que se han registrado, específicamente hacia latinos que acuden a entidades bancarias a retirar dinero.

El último incidente ocurrió el 8 de julio en Pinole, cuando una pareja acudió al Bank of America a depositar y a retirar dinero.

El matrimonio, que prefirió no ser identificado, explicó que luego de realizar las transacciones salieron del banco y abordaron su vehículo.

“Cuando nos íbamos subiendo al carro pues llegaron dos por cada lado, y el carro de ellos era un Dodge blanco. Él (uno de los sospechosos) me estaba gritando que le diera la bolsa y yo no podía hacer nada porque me tenían la pistola en mi estómago y ya cuando me arrebató la bolsa le gritaba al otro 'hurry up, hurry up' (apresúrate, apresúrate)”, contó la mujer.

Su esposo, a quien también le apuntaron con un arma, pensó lo peor.

“Cuando me tenían ahí encañonado yo no más estaba esperando un impacto, un trancazo”, explicó.

La mujer describió a los sospechosos como hombres de la raza negra que llevaban máscaras, tenían lentes oscuros y suéter con capucha.

Los ladrones les robaron $1,000 que acababan de retirar de la entidad bancaria, el celular, las llaves del carro y sus billeteras.

“Para saber de que pueden venir y con las llaves y la licencia y saben dónde vivo pueden robarse el carro también”, indicó la mujer.

Por su parte, la policía indicó que investiga el incidente que podría estar relacionado con una serie de robos ocurridos fuera del banco Wells Fargo ubicado en Tennessee Street en Vallejo a solo 20 minutos de Pinole.

La víctima dijo que es la tercera vez que la roban.

“Como dice uno, se acostumbra verdad, soy como un gato que tiene siete vidas”, aseguró.

Telemundo 48 contactó al Bank of America para que hablaran sobre lo ocurrido, sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido respuesta.