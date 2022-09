Una plataforma de datos en tiempo real que incluye a WhatsApp: la nueva apuesta de Salesforce

SAN FRANCISCO - El gigante estadounidense de la tecnología para empresas Salesforce arrancó este martes su conferencia anual Dreamforce con el anuncio de una nueva plataforma que gestiona datos de clientes a tiempo real -en cuestión de milisegundos- y con la integración de WhatsApp.

La firma que codirigen Marc Benioff y Bret Taylor presentó esta plataforma, bautizada como Genie, enfrente de las aproximadamente 40,000 personas que asistieron a la jornada inaugural de una conferencia tecnológica que contará con charlas y actuaciones de figuras como Lenny Kravitz, Bono y Matthew McConaughey.

Genie se nutre de los datos de Customer 360 para ayudar a ofrecer a las compañías experiencias personalizadas para sus clientes, al aprovechar todo el conocimiento almacenado sobre estos para diseñar una estrategia que vaya desde ventas y servicios hasta márketing y comercio.

El elemento más innovador es que esta integración se produce a tiempo real para que los representantes de ventas dispongan de la información más actualizada antes de tomar cualquier decisión.

Así, el objetivo último de la firma de gestión de relaciones con los clientes es concentrar en una sola fuente y en un único gráfico todas las claves necesarias para diseñar el perfil más exacto y actualizado de un cliente, aunando información de bases de datos y programas que hasta ahora se encontraban incomunicados.

Desde la compañía de San Francisco informaron que empresas como Ford y L'Oréal y organizaciones como la Fórmula 1 y PGA Tour Superstore ya están usando Genie para sus interacciones con los clientes.

Genie desempeñará, además, un papel relevante en la implementación del otro gran anuncio de esta jornada en Dreamforce: un acuerdo con WhatsApp (propiedad de Meta) para que las compañías que usan Salesforce puedan contactar con clientes a través de la popular plataforma de mensajería instantánea.

El acuerdo supone la integración de WhatsApp Business Platform y Salesforce Customer 360 para permitir a los negocios crear experiencias para sus clientes a través de la plataforma de mensajería y gestionarlas desde los servicios de Salesforce.

Con Be Your Own Model, un cliente ve una simulación ultrarrealista en segundos. Por ejemplo, una sola camisa puede venir en seis colores diferentes, siete tamaños diferentes y dos largos de manga. Esta tecnología captura todas las variaciones y muestra cómo se ven de manera única en cada individuo.

La idea es usar Genie para que las empresas puedan contactar por WhatsApp con los consumidores inmediatamente después de que estos hagan, por ejemplo, click en un anuncio de Facebook o Instagram.

En lo relativo a la plataforma de mensajería y comunicación para empresas Slack, adquirida el año pasado por Salesforce y que ha ganado gran popularidad desde el inicio de la pandemia, se anunciaron una nueva pizarra y la función de video y de compartir pantalla múltiple en las conversaciones espontáneas.

En las próximas semanas, Slack pasará a incluir video, pantalla compartida múltiple e hilos de mensajería en la función conocida como "huddles" de conversaciones espontáneas de audio a partir de las próximas semanas.

La nueva pizarra, por su parte, estará disponible en 2023 y permitirá modificaciones automatizadas por parte de cualquier usuario, además de que integrará datos de sistemas como Customer 360.

Slack y los ataques informáticos

La empresa también tuvo que responder ante los ataques informáticos sufridos recientemente por compañías que usan Slack, siendo el caso más notable el de Uber la semana pasada.

En una rueda de prensa, uno de los dos consejeros delegados de Salesforce, Bret Taylor, dijo que las prácticas de ciberseguridad en torno a Slack "son altas y deben ser altas", pero que aun y así esperan aprender tras estos incidentes y pensar en maneras para aislar mejor los sistemas.

La conferencia, que tradicionalmente consiste en una mezcla de novedades tecnológicas y eventos con personalidades, también contará con la presencia del exvicepresidente de EEUU Al Gore, el exjugador de baloncesto Earvin "Magic" Johnson, la etóloga Jane Goodall, la cantante Jennifer Hudson y el exsecretario del Tesoro de EEUU y mediático economista Larry Summers.

Se trata de la primera vez desde el inicio de la pandemia que Salesforce organiza este tipo de evento, una de las mayores conferencias de tecnología y la más grande de San Francisco, tras dos años de confinamiento.