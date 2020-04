Kits de pruebas y de limpieza: Estafadores se aprovechan de la crisis sanitaria

En medio de la pandemia por el coronavirus, hay quienes buscan aprovecharse de la situación para obtener información personal de sus víctimas potenciales.

“Comienzan a tratar de obtener números de seguro social y licencias,” dijo Noé Castillo, jefe de la policía de Rio Grande City.

Castillo señaló que su departamento ha recibido más de una docena de llamadas denunciando posibles estafas, pero pueden haber más ya que muchas personas no están haciendo reportes.

Pero, ¿qué ofrece exactamente? La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) compartió un audio de un mensaje fraudulento en el que se le ofrece a la persona un kit de prueba de detección de coronavirus.

“La ley de respuesta al coronavirus permite que las pruebas para el coronavirus sean inmediatamente más accesibles. Si desea que se le envíe su kit de prueba gratis que llegue mañana a su casa, presione 1. Si no desea su prueba gratis, presione 2”.

Conforme a la FCC, al seleccionar una de las dos opciones, usted cayó en la trampa.

“Primeramente, este examen no está disponible a todos. Y dos, le prometen que le van a mandar un kit pero lo que la otra persona está buscando es su información personal,” explicó Keyla Hernandez Ulloa, portavoz de la FCC.

Las víctimas no se limitan a una sola ciudad, pues cualquiera puede recibir este tipo de llamadas. No obstante, los estafadores no se detienen ahí, pues también prometen servicios como la entrega de productos de limpieza a domicilio ya que estos escasean en las tiendas locales.

“Debido al brote de coronavirus, estamos entregando una amplia gama de productos, desinfectantes, jabón para lavarse las manos, toallas de papel y mascarillas a la puerta de su casa a fin de protegerlo a usted y a su familia del coronavirus. No es necesario que se acerque a la tienda. Obtendrá la entrega en 24 horas,” así dice esta grabación que también es un engaño.

“Es mejor que vaya a un sitio web que usted tiene confianza y haga un pedido aunque ahora mismo hay muchos pedidos que no los mandan de una vez, pero eso es más seguro que si usted recibe una llamada,” comentó Hernández Ulloa.

Usted puede encontrar consejos y advertencias de estos esquemas de fraude en el sitio www.fcc.gov. Si recibe una llamada automatizada, puede reportarlo a su departamento de policía local o puede llamar a la FCC al (888) 225-2322.