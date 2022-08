Hombre hallado muerto en Connecticut habría sido mentor de Jeffrey Epstein

Las autoridades de Connecticut están trabajando el jueves para confirmar que el estafador condenado y mentor de Jeffrey Epstein, Steven Hoffenberg, es la persona encontrado muerta en un apartamento en Derby a principios de esta semana.

El teniente Justin Stanko, de la policía de Derby, dijo que la evidencia en la escena, incluido un automóvil, un teléfono celular y un registro médico, apuntaba a que la persona era Hoffenberg. Pero el cuerpo no pudo ser identificado de inmediato debido a que se encontraba en un estado avanzado de descomposición, y las autoridades esperaban la confirmación de los registros dentales, dijo.

Stanko dijo que al parecer la persona llevaba muerta al menos siete días. Una autopsia inicial no fue concluyente, pero determinó que no había signos de trauma. La causa de la muerte estaba pendiente en espera de los resultados de las pruebas de toxicología.

"No hay nada que no indique que no es él", dijo Stanko a The Associated Press.

Un investigador privado de una mujer que se identificó como víctima de agresión sexual por parte de Epstein llamó a la policía y solicitó una verificación de bienestar en la casa multifamiliar el martes, diciendo que la mujer no había tenido noticias de Hoffenberg durante cinco días y eso era inusual, dijo.

Los oficiales fueron a la casa y pudieron ver el cuerpo mirando a través de una ventana del primer piso, dijo Stanko. Derby está a unas 12 millas (19 kilómetros) al noreste de Bridgeport.

No estaba claro de inmediato cuándo se completaría la verificación de los registros dentales.

Hoffenberg, de 77 años, quien una vez intentó comprar el New York Post, fue sentenciado en 1997 a 20 años de prisión por uno de los esquemas Ponzi más grandes del país. Admitió que estafó a miles de inversores por $ 460 millones. Fue liberado de la custodia federal en 2013, según la Oficina de Prisiones.

Jean-Luc Brunel estaba preso en Francia en el marco de una investigación por violación y tráfico de menores con fines de explotación sexual.

Hoffenberg, sin embargo, afirmó más tarde que Epstein era el "arquitecto" de la estafa, en una entrevista de 2019 con The Washington Post. En ese momento, Epstein trabajaba para la empresa de cobro de facturas de Hoffenberg, Towers Financial Corp. Sin embargo, Epstein nunca fue acusado de fraude.

Epstein murió por suicidio en una cárcel federal de la ciudad de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por acusaciones de que abusó sexualmente de decenas de niñas.

Hoffenberg se hizo cargo brevemente del New York Post en 1993 mientras hacía una oferta para adquirirlo. The Post informó que Hoffenberg financió el periódico durante tres meses y lo rescató de la bancarrota. Sus esfuerzos por comprar el periódico se vieron frustrados por acusaciones de fraude civil por parte de la Comisión de Bolsa y Valores que condujeron al enjuiciamiento penal del caso Ponzi.