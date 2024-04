Temblor sacude Manhattan y otras ciudades del este de Estados Unidos

Un temblor de magnitud 4.8 sacudió ciudades del este de Estados Unidos en la mañana de este viernes.

El epicentro de sismo se registró cerca de Lebanon, Nueva Jersey.

Al momento, no se han reportado heridos. La gobernadora de Nueva York dijo que su equipo evalúa los posibles impactos y daños y proporcionaría actualizaciones.

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.